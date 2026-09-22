به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، توکل به خداوند، وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح، در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کرده و در محاسبات مادی تا امروز پیروز میدان بوده است.

وی افزود: یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای گرانقدر استان مرکزی، همواره باید زنده و گرامی داشته شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: اکنون برکت حضور پیکرهای مطهر شهدا، نقاط مختلف استان مرکزی از خمین و محلات تا دیگر مناطق را عطرآگین کرده است.

وی ادامه داد: دشمن با وجود به‌کارگیری تمام ظرفیت خود، امروز در بن‌بست و استیصال قرار گرفته و تهدیدهای مکرر آن نیز بیانگر همین وضعیت است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: توکل به خداوند، ایمان مردم و حمایت از نیروهای مسلح، پشتوانه ایستادگی کشور است و حضور گسترده مردم در صحنه، بیانگر اعتقاد آنان به انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: با وجود حملات مکرر به خمین، مردم با حضور گسترده‌تر، روحیه مقاومت خود را حفظ کردند و از آغاز جنگ ۱۲ روزه نیز با احساس مسئولیت و همدلی، هماهنگی مناسبی در استان شکل گرفت.

زندیه وکیلی بیان کرد: شناخت توان و ضعف دشمن و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، موجب افزایش انگیزه و اطمینان مردم و نیروهای نظامی در برابر دشمن شده است.

استاندار مرکزی گفت: در میدان نبرد، پیشروی و عقب‌نشینی امری طبیعی است، اما ملت ایران تا این مرحله، بر اساس محاسبات مادی نیز پیروز میدان بوده است.

وی افزود: حضور یکپارچه مردم استان در دفاع از کشور و حمایت از نیروهای مسلح، جلوه‌ای روشن از انسجام ملی و همبستگی مردم در برابر تهدیدات دشمن است.

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت موضوع هویت در شرایط امروز جامعه گفت: وزارت آموزش‌وپرورش بر تقویت هویت دانش‌آموزان تأکید ویژه دارد و استان مرکزی نیز در این زمینه برنامه عملیاتی و ویژه‌ای را دنبال می‌کند.

وی افزود: فرهنگیان استان در شرایط سخت، با حضور در مدارس، مساجد، تکایا و دیگر فضاهای اجتماعی، بدون چشمداشت در میدان خدمت حاضر شدند و نقش مؤثری در تداوم فعالیت‌های تربیتی و اجتماعی ایفا کردند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در جریان جنگ رمضان، سه مدرسه و یک اردوگاه به‌طور کامل آسیب دید و با تخریب کامل اردوگاه حضرت امام خمینی(ره) خمین بر اثر اصابت چندین موشک، ۵۰ درصد ظرفیت اردوگاهی استان از بین رفت.

وی ادامه داد: با وجود این آسیب‌ها، اردوگاه امیرکبیر شازند در سراسر تابستان فعال بود و برنامه‌های اصلی اردوهای دانش‌آموزی، از جمله اردوی «معاد» و برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، در آن اجرا شد.

استاندار مرکزی با اشاره به برنامه گسترده توانمندسازی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش تاکید کرد: از اول تیرماه تاکنون، برنامه‌های بازآموزی و توانمندسازی معلمان به‌صورت مستمر اجرا شده و امسال این برنامه‌ها با گسترده‌ترین سطح برنامه‌ریزی دنبال شده است.

وی افزود: دوره‌های آموزشی و جشنواره‌های توانمندسازی معلمان در تابستان برگزار شد و آموزش‌وپرورش استان سال تحصیلی جدید را با رویکرد «مهر با نشاط» و «مهر ایثار» آغاز می‌کند.

دستگاه‌های اجرایی نقاط ضعف خود را شناسایی و برطرف کنند

استاندار مرکزی با اشاره به نقش نیروهای نظامی، انتظامی و مسئولان استان در تأمین امنیت و مدیریت شرایط بحرانی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های استان مرکزی مطلوب است و شورای تأمین، نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و روحانیت برای عبور از شرایط دشوار همدل و همراه هستند.

وی افزود: اختلاف‌نظرها طبیعی است، اما باید در حداقل سطح باقی بماند و مسئولان با وحدت و رویکردی مسئولانه، خدمت به مردم و حفظ منافع کشور را دنبال کنند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: فرماندهان سپاه، انتظامی و ارتش در استان در کنار مدیریت استان برای ارتقای آمادگی و تقویت هماهنگی‌ها تلاش می‌کنند و این هم‌افزایی باید استمرار یابد.

وی ادامه داد: تجربه جنگ و حوادث اخیر نشان داد دستگاه‌ها باید با شناسایی و رفع نقاط ضعف، سطح آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدات احتمالی ارتقا دهند.

زندیه وکیلی تأکید کرد: امروز کشور از نظر آمادگی، هماهنگی و تجربه در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد و حفظ وحدت و تقویت آمادگی‌های دفاعی و مدیریتی، لازمه تداوم امنیت و اقتدار کشور است.

هماهنگی میدان و دیپلماسی برای عبور از شرایط کنونی ضروری است

استاندار مرکزی گفت: کشور امروز نسبت به آغاز دفاع مقدس از آمادگی و توان بیشتری برخوردار است و تجربه جنگ‌های اخیر، ظرفیت مقابله با تهدیدات را ارتقا داده است.

وی افزود: مردم در مقاطع مختلف با حضور آگاهانه در میدان، از کشور و نظام حمایت کرده‌اند و در شرایط اخیر نیز بخش‌های مختلف جامعه با احساس مسئولیت بیشتری در صحنه حاضر شدند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: دشمن با دشواری‌های بیشتری مواجه است و مسئولان در عرصه‌های نظامی و دیپلماسی باید با تدبیر و برنامه‌ریزی از دستاوردهای شهدا صیانت کنند.

وی افزود: حفظ دستاوردهای شهدا، عبور از شرایط کنونی و حرکت در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور، نیازمند استمرار وحدت، هوشیاری و تلاش همه جانبه است.

زندیه وکیلی با قدردانی از حضور فرماندهان نیروهای مسلح بیان کرد: هم‌افزایی و هماهنگی میان فرماندهان و مسئولان، نقش مهمی در تقویت آمادگی و عبور موفق از شرایط پیش‌رو دارد.