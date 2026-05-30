صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای یک طرح نوآورانه در حوزه فرآوری پشم گوسفند و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و زنان مرتعدار اشاره و اظهار کرد: اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان از طریق تعاونیهای زیرمجموعه در شهرستانهای مختلف اقدام به جمعآوری پشم گوسفندان میکند.
وی ادامه داد: این درحالی است که در گذشته بخش زیادی از این پشمها یا سوزانده میشد یا به عنوان ضایعات دور ریخته میشد اما امروز با برنامهریزی انجامشده، این ماده ارزشمند وارد چرخه تولید و اشتغال شده است.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان خاطرنشان کرد: پس از جمعآوری، پشمها شستوشو، تفکیک و دستهبندی میشوند و سپس به کارخانه پشمریسی تحویل داده میشوند تا به نخ تبدیل شوند. در ادامه، نخهای تولیدی به واحدهای رنگرزی ارسال میشود و پس از آمادهسازی، در اختیار بافندگان قرار میگیرد.
علیمردانی ادامه داد: در مرحله بعد، با استفاده از دار قالی و هنر دست زنان سرپرست خانوار و زنان مرتعدار، این نخها به قالیهای سنتی و محلی ایرانی تبدیل میشود؛ قالیهایی که نهتنها ریشه در فرهنگ و هویت ایرانی دارند، بلکه میتوانند ارزش افزوده قابل توجهی نیز ایجاد کنند.
وی، این روند را نمونهای موفق از اقتصاد سبز، اشتغالزایی محلی و احیای صنایع بومی دانست و گفت: این صنعت که سالها به فراموشی سپرده شده بود، امروز بار دیگر در حال احیاست و خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبهرو شده است.
به گفته مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی مرتعداران استان اصفهان، در حال حاضر علاقهمندان و مشتریانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برای خرید این فرشهای سنتی و محلی ابراز تمایل کردهاند که این موضوع میتواند زمینهساز توسعه بازارهای صادراتی برای تولیدات بومی استان باشد.
علیمردانی خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی، تسهیلات مناسب، توسعه زیرساختهای فرآوری و بازاریابی است تا این زنجیره ارزش بتواند به الگویی پایدار برای اشتغال، تولید و صادرات تبدیل شود.
