به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست معرفی حمایت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با هدف آشنایی دانشمندان، متخصصان و فناوران ایرانی بازگشته به کشور در قالب برنامه «کانکت»، در محل سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برگزار شد.

این نشست با حضور سیدمحمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، سیدعلی حسینی مدیر دفتر سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، جمعی از مدیران و کارشناسان و تعدادی از متخصصان و فناوران ایرانی بازگشته به کشور برگزار شد و در آن، ظرفیت‌های همکاری میان متخصصان عضو برنامه «کانکت» و بخش‌های مختلف معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، حمایت‌ها، فعالیت‌ها و خدمات دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و همچنین ظرفیت‌ها و برنامه‌های مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، به عنوان دو مجموعه فعال در زیرمجموعه معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، معرفی و تشریح شد. همچنین متخصصان و فناوران حاضر، ضمن معرفی سوابق و حوزه‌های فعالیت خود، دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسیرهای همکاری با زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور مطرح کردند.

لزوم شناخت دقیق روندهای آینده، نیازهای بازار و مشاغل دانش‌محور

صدری‌مهر در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به تغییرات آینده بازار کار و فناوری، بر اهمیت مهارت‌افزایی و ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های تخصصی کشور و نیازهای آینده تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان باید با شناخت دقیق روندهای آینده، نیازهای بازار و مشاغل دانش‌محور انجام شود.

وی افزود: معاونت علمی تلاش می‌کند در مسیر تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناورانه به محصولات، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی، نقش تسهیل‌گر و راهبر را ایفا کند و در این مسیر، تجربه و تخصص متخصصان و فناوران را در کنار ظرفیت‌های سیاستی و اجرایی دولت قرار دهد.

معاونت علمی حامی بخش خصوصی در مسیر توسعه فناوری و نوآوری است

معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با بیان اینکه این معاونت خود را تسهیل‌گر و حامی بخش خصوصی در مسیر توسعه فناوری و نوآوری می‌داند، اظهار کرد: یکی از کارکردهای معاونت علمی این است که مسیرهای موجود، ظرفیت‌های قانونی و امکانات اجرایی را برای فعالان زیست‌بوم فناوری شناسایی و زمینه استفاده مؤثر از آن‌ها را فراهم کند.

صدری‌مهر با اشاره به تجربه‌های خود در حوزه توسعه فناوری و مدیریت زیرساخت‌های نوآوری، بر ضرورت بازطراحی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود کشور تأکید کرد و گفت: در بسیاری از نقاط کشور زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسبی ایجاد شده است، اما مسئله مهم این است که این ظرفیت‌ها در یک زنجیره مشخص قرار گیرند و خروجی اقتصادی، فناورانه و صنعتی متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، مراکز نوآوری و پارک‌های علم و فناوری وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل نبود اتصال مناسب میان اجزای زیست‌بوم، به ظرفیت اقتصادی و فناورانه تبدیل نشده‌اند. بنابراین لازم است به جای ایجاد زیرساخت‌های جدید بدون توجه به ظرفیت‌های موجود، بازطراحی و اتصال این زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

صدری‌مهر، با اشاره به رویکرد جدید معاونت علمی نسبت به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه کشور استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت ارتباط میان صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان را بخش مهمی از این رویکرد عنوان کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، می‌توان منابع شرکت‌های صنعتی را به سمت فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه هدایت کرد و زمینه شکل‌گیری یک چرخه پیوسته از تحقیق و توسعه، تولید فناوری، صنعتی‌سازی و ایجاد ارزش اقتصادی را فراهم آورد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد جریان واقعی اقتصادی است، گفت: زمانی می‌توان از اقتصاد دانش‌بنیان سخن گفت که فعالیت‌های علمی و فناورانه به ایجاد ارزش اقتصادی، اشتغال و شکل‌گیری زنجیره‌های جدید تولید و خدمات منجر شود.

معاونت علمی آماده دریافت تجربه و ایده‌های متخصصان بازگشته به کشور

صدری‌مهر همچنین با اشاره به ظرفیت متخصصان ایرانی دارای تجربه بین‌المللی اظهار کرد: معاونت علمی آماده است تجربه و ایده‌های متخصصان بازگشته به کشور را دریافت کند و در صورت وجود ظرفیت اجرایی، قانونی و اقتصادی، مسیر عملیاتی شدن آنها را تسهیل کند.

وی افزود: متخصصان می‌توانند در طراحی راهکار و مدل‌های جدید نقش‌آفرین باشند و معاونت علمی نیز ظرفیت‌های اجرایی، قانونی و بین‌بخشی خود را برای عملیاتی شدن این طرح‌ها به کار خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، سیدعلی حسینی مدیر دفتر سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، برنامه «کانکت» را یکی از ظرفیت‌های شبکه‌سازی میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و زیست‌بوم علمی، فناوری و صنعتی داخل کشور عنوان کرد و گفت: متخصصان عضو این شبکه در کشورهای مختلف از جمله استرالیا، مالزی، سوئیس، آلمان، انگلیس، سوئد، نروژ، فرانسه، ایتالیا، آمریکا و کانادا حضور دارند و در حوزه‌های متنوعی از علوم انسانی، معماری و طراحی تا هوش مصنوعی، کوانتوم، محیط زیست و سایر حوزه‌های تخصصی فعالیت داشته‌اند.

حسینی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم برنامه کانکت، ایجاد ارتباط میان این متخصصان و شکل‌گیری شبکه‌ای از افراد دارای تجربه‌های متنوع علمی، صنعتی و فناورانه است. بخشی از این افراد در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، گروهی در شرکت‌های فناور و صنعتی حضور دارند و برخی نیز تجربه راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار را دارند؛ مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند برای تعریف پروژه‌های مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر دفتر سرمایه انسانی سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی پیشین این سازمان با بخش‌های مختلف معاونت علمی اظهار کرد: در نشست‌های قبلی، ظرفیت‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های زیرساختی و همچنین برنامه‌ها و ظرفیت‌های بنیاد ملی علم ایران برای متخصصان تشریح شده است.

وی ادامه داد: در این نشست‌ها تلاش شده است ارتباط مستقیم میان متخصصان و بخش‌های مختلف معاونت علمی شکل بگیرد تا افراد بتوانند متناسب با حوزه فعالیت خود، مسیرهای همکاری و حمایت را شناسایی کنند. همچنین در برخی موارد، ظرفیت‌های مشخصی برای تعریف و پیگیری پروژه‌های مشترک میان متخصصان و مجموعه‌های داخلی ایجاد شده است.

حسینی با اشاره به موضوع این نشست گفت: در این جلسه، ظرفیت‌های دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معرفی می‌شود تا متخصصان عضو برنامه کانکت بتوانند شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های موجود و زمینه‌های همکاری به دست آورند.

وی همچنین به تجربه بیش از یک دهه توسعه زیرساخت‌های نوآوری در کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها، کارخانه‌های نوآوری، فضاهای کار اشتراکی و دیگر زیرساخت‌های زیست‌بوم استارتاپی در کشور توسعه یافته‌اند و اکنون تجربه انباشته‌ای در این حوزه وجود دارد که می‌توان از آن برای بازطراحی و ارتقای این زیرساخت‌ها استفاده کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سالار حقیقت‌افشار، عضو هیئت علمی دانشگاه در سوئد، با اشاره به ظرفیت متخصصان ایرانی خارج از کشور، بر اهمیت ایجاد ارتباط میان این افراد و نسل جوان فعال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری تأکید کرد.

وی گفت: علاوه بر ظرفیت‌های زیرساختی و حمایت‌های مالی، نیروی انسانی متخصص و جوان مهم‌ترین سرمایه توسعه فناوری در کشور است و شبکه متخصصان ایرانی دارای تجربه بین‌المللی می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

حقیقت‌افشار، استفاده از ظرفیت متخصصان عضو برنامه کانکت به عنوان منتور، داور، مشاور و همراه تیم‌های فناور و نوآور را یکی از زمینه‌های قابل توسعه همکاری عنوان کرد و افزود: بسیاری از متخصصان بازگشته یا دارای ارتباط با کشور، علاوه بر دانش تخصصی، تجربه فعالیت در محیط‌های دانشگاهی و صنعتی بین‌المللی را در اختیار دارند که می‌تواند در اختیار تیم‌های جوان و شرکت‌های فناور قرار گیرد.

وی همچنین بر ظرفیت همکاری متخصصان ایرانی با مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری و مجموعه‌های فناور داخلی تأکید کرد و گفت: اتصال شبکه کانکت به تیم‌های جوان، رویدادهای تخصصی و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری می‌تواند زمینه استفاده عملیاتی‌تر از این ظرفیت را فراهم کند.

در ادامه، ظرفیت‌های مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز معرفی شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده در نشست، ستادهای تخصصی معاونت علمی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، کوانتوم، علوم شناختی و دیگر حوزه‌های اولویت‌دار، ظرفیت‌هایی برای همکاری با متخصصان و فناوران دارای تجربه تخصصی در داخل و خارج از کشور دارند.

ظرفیت حوزه صنایع خلاق و امکان مشارکت متخصصان این حوزه

همچنین بر ظرفیت حوزه صنایع خلاق و امکان مشارکت متخصصان این حوزه در برنامه‌ها و رویدادهای تخصصی تأکید شد و پیشنهادهایی برای حضور و مشارکت اعضای برنامه کانکت در رویدادهای تخصصی و نشست‌های مرتبط با این حوزه مطرح شد.

در بخش پایانی نشست نیز متخصصان و فناوران حاضر به معرفی سوابق علمی و حرفه‌ای، حوزه‌های تخصصی و تجربه‌های خود در خارج از کشور و فعالیت‌های فعلی در ایران پرداختند و پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مسیرهای همکاری با معاونت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری، دانشگاه‌ها و صنایع مطرح کردند.

این نشست در ادامه مجموعه تعاملات سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با بخش‌های مختلف معاونت علمی برگزار شد و بر ایجاد ارتباط مستقیم میان متخصصان ایرانی بازگشته به کشور و ظرفیت‌های سیاستی، حمایتی، زیرساختی و تخصصی زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشت.