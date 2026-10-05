به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب در بخش خاوران، بر آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت بحران‌های احتمالی جوی تأکید کرد.

وی با اشاره به سوابق وقوع سیلاب و روان‌آب در سال‌های گذشته، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش مخاطرات جوی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز این بخش شد.

فرماندار ری همچنین بر ضرورت جلوگیری از سرریز آب به شریان‌های اصلی ارتباطی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطرات احتمالی و حفظ ایمنی مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه بزرگراه امام رضا (ع)، در دستور کار قرار دهند.