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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

ضرب‌الاجل فرماندار ری برای مقابله با خطر سیلاب در بخش خاوران

ضرب‌الاجل فرماندار ری برای مقابله با خطر سیلاب در بخش خاوران

ری- فرماندار ری با اشاره به سوابق وقوع سیلاب، به دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای آمادگی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز بخش خاوران ضرب‌الاجل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان‌پور، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به احتمال وقوع سیلاب و روان‌آب در بخش خاوران، بر آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت بحران‌های احتمالی جوی تأکید کرد.

وی با اشاره به سوابق وقوع سیلاب و روان‌آب در سال‌های گذشته، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش مخاطرات جوی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز این بخش شد.

فرماندار ری همچنین بر ضرورت جلوگیری از سرریز آب به شریان‌های اصلی ارتباطی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطرات احتمالی و حفظ ایمنی مسیرهای ارتباطی، به‌ویژه بزرگراه امام رضا (ع)، در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6968305

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