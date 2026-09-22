به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز شامگاه سهشنبه در اجلاسیه ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس خراسان جنوبی که در محل نمایشگاه بینالمللی بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: همه ما امروز به رشادتها و دلاوریهای شهدا افتخار میکنیم.
وی افزود: در راستای برگزاری کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، طی دو سال گذشته و بر اساس تدابیر رهبر معظم انقلاب، از همه ظرفیتها بهویژه ظرفیتهای مردمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: مردمیسازی در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی استان از جمله رویکردهای این کنگره بود.
وی با اشاره به برنامههای برگزارشده در این مدت بیان کرد: ۲۸ اجلاسیه استانی، ۱۳ اجلاسیه شهرستانی و بیش از ۶ هزار یادواره شهدا در استان برگزار شده است.
بهروز ادامه داد: همچنین بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ سند مربوط به شهدا، خانوادهها و همرزمان شهدا جمعآوری شده که حدود ۹۰۰ مورد از این اسناد، وصیتنامه شهدا است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خدمترسانی افزود: بیش از ۱۲۶ هزار سبد معیشتی توزیع، هزار و ۷۴۶ سری جهیزیه اهدا و بیش از ۲ هزار و ۴۹ فرصت شغلی ایجاد شده است.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۳ هزار گروه جهادی در مناطق محروم و روستاها به مردم خدمات ارائه کردند و در این مدت بیش از هزار و ۳۰۸ قنات احیا شده است.
بهروز از برگزاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۹ جشن ازدواج آسان خبر داد و گفت: بیش از ۸۰۸ مورد نیز برای آزادی زندانیان کمک شده و بیش از ۲۳ هزار اثر هنری تولید و در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهدا نباید به فراموشی سپرده شود، از تلاشهای سردار مهدوی، فرمانده پیشین سپاه انصارالرضا(ع)، که مدیریت بخشی از این اقدامات را بر عهده داشته است، تقدیر کرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: این اقدامات با همدلی و همراهی مسئولان و استفاده از ظرفیتهای مردمی در استان انجام شده است.
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