به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ثبت‌نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور از ۱۴ شهریورماه در خراسان جنوبی آغاز شده است.

وی افزود: متقاضیان با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام تا ۲۰ مهرماه می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام و منابع آزمون به نشانی ir.qia برای شرکت در این رویداد قرآنی ثبت‌نام کنند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: این آزمون در چهار محور اصلی شامل رشته‌های محتوایی، کتبی، الکترونیکی و بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

زمزم ادامه داد: در رشته‌های محتوایی، حفظ و مفاهیم قرآن کریم و در رشته‌های کتبی، معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) پیش‌بینی شده است. رشته‌های الکترونیکی نیز با موضوع معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) و فصل تعالی برگزار خواهد شد.

وی گفت: بخشی از این آزمون نیز به مهارت‌های تبلیغی و ترویجی اختصاص دارد که از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح افزود: این بخش به صورت ویژه در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت برگزار می‌شود.

زمزم درباره جوایز این دوره از آزمون اظهار کرد: برای حفظ هر جزء جدید قرآن کریم مبلغ پنج میلیون ریال اهدا می‌شود و برای رشته معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای بخش ویژه حفظ سوره مبارکه فتح نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه اهدا خواهد شد.

زمزم تصریح کرد: حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز به عنوان حدنصاب قبولی آزمون تعیین شده و هر داوطلب می‌تواند حداکثر ۱۱ رشته را انتخاب کند.

وی خاطرنشان کرد: آزمون کتبی بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آزمون الکترونیکی نیز از یکم تا پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.