مهار حریق گسترده در نانوایی و سوپرمارکت خیابان بیستون رشت

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت گزارشی مبنی بر مشاهده دود از یک واحد نانوایی و سوپرمارکت متصل به یکدیگر در خیابان بیستون، کوچه صفاری، دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله دو خودروی آتش‌نشانی به همراه چهار آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در محل مشخص شد حریق از نانوایی «گل گندم» آغاز شده و به دلیل وجود سقف کاذب یکپارچه، به سرعت به سوپرمارکت مجاور سرایت کرده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت با اشاره به حساسیت این عملیات تصریح کرد: آتش‌نشانان با تشخیص سریع شرایط و استفاده از تجربه و مهارت خود، در دقایق نخست موفق به مهار شعله‌ها و جلوگیری از گسترش بیشتر آتش شدند.

همکاری شهروندان در تسریع عملیات اطفای حریق

مومنی ادامه داد: باز کردن درهای کرکره‌ای واحدهای تجاری با همکاری شهروندان، نقش مؤثری در تسریع ورود نیروهای عملیاتی به محل حریق و دسترسی سریع‌تر به کانون آتش داشت.

وی با اشاره به تجربه نیروهای حاضر در این عملیات گفت: ترکیب توان نیروهای آتش‌نشانی در میانه مسیر خدمت با تجربه پیشکسوتانی که بیش از ۲۰ سال سابقه حضور در این عرصه دارند، موجب اجرای موفق عملیات و جلوگیری از گسترش حریق و تحمیل خسارات بیشتر شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت خاطرنشان کرد: این حادثه خسارت جانی نداشت و به پشت‌بام و سقف ساختمان‌ها نیز آسیبی وارد نشده است.

مومنی در پایان گفت: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی رشت در دست بررسی است.