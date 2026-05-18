به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره را با هدف مدیریت و نظارت بر تراکنشهای خرید و فروش برخط این فلزات، طراحی و پیادهسازی کرده و سامانه در مرحله انجام آزمونهای نهایی امنیتی قرار دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این سامانه، نقش مؤثری در فرآیندهای نظارتی ضابطین انتظامی و قضایی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه ایفا خواهد کرد و به شکل قابل توجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش می دهد.
در همین راستا، این بانک پس از انجام بررسیهای فنی اولیه، فرآیند تدقیق و نهاییسازی نیازمندیهای سامانه را آغاز کرد تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن الزامات تعیینشده در دستورالعمل را عملیاتی کند.
بر همین اساس و به منظور اجرای پروژه، فرآیند پیادهسازی سامانه در دستور کار قرار گرفت. با توجه به نهاییشدن نیازمندیهای ابلاغی، با وجود شرایط خاص کشور در مقطع زمانی اخیر، روند اجرای پروژه متوقف نشده و نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره، طراحی و پیادهسازی شد.
این گزارش حاکی از آن است که در معماری این سامانه، کاربران ابتدا به پلتفرمهای دارای مجوز و مورد تأیید مراجعه کرده و درخواست خرید خود را از طریق همان پلتفرم ثبت میکنند.
پس از ثبت درخواست، پلتفرم موظف است برای انجام معامله، تأییدیه لازم را از سامانه ناظر دریافت کند. سامانه ناظر، درخواست دریافتشده را بر اساس معیارهای تعیینشده در دستورالعمل مربوطه بررسی و در صورت مجاز بودن، پس از تأیید تراکنش، یک کد یکتای معاملاتی را برای سکو صادر و این کد را برای کاربر نیز ارسال میکند. با دریافت این کد یکتا، کاربر میتواند بصورت مستمر و برخط در پنل مربوطه، وضعیت و اصالت معامله خود را در سامانه ناظر بررسی و پیگیری کند.
شایان ذکر است عدم دریافت کدیکتای سامانه توسط کاربر به معنای عدم اصالت عملیات فروش یا بازخرید می باشد. این فرآیند میتواند به شکل قابل توجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش دهد.
در خصوص آخرین وضعیت عملیاتی و اجرایی سامانه نیز خاطرنشان می شود فرآیند پیادهسازی آن، تکمیل و تأییدیه اولیه از مسئولین مربوطه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده و در حال حاضر، سامانه در مرحله انجام آزمونهای نهایی امنیتی قرار دارد.
گفتنی است، عملیاتی شدن کامل سامانه موصوف منوط به طی تشریفات فنی اتصال عملیاتی سکوها به سامانه ناظر بوده و این امر مستلزم تکمیل اقدامات فنی از سوی سکوها می باشد؛ که این مهم نیز بصورت مستمر و جدی از سوی ضابطین انتظامی و کارگروه نظارتی مربوطه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست پیگیری می باشد.
این گزارش است حاکی از آن است که بانک مرکزی پیرو تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۰۷/ت۶۴۰۳۷ه مورخ ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره»، مکلف شد سامانهای برای نظارت بر معاملات برخط این حوزه طراحی و پیادهسازی کند.
