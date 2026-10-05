به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد، ظهر دوشنبه، در بیست‌ونهمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده غیرمجاز اعمال قانون و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی افزود: طی ۶ ماه نخست امسال با اجرای طرح مهتاب، ۵.۷ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده که این میزان چهار برابر بیشتر از سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: در سال جاری ۳۶۰ هزار انشعاب برق بیشتر از سال گذشته به متقاضیان واگذار شده است.

اله‌داد تصریح کرد: با وجود خسارات ناشی از جنگ، در سال جاری ۴۲ درصد محدودیت کمتری در تأمین برق در همه تعرفه‌ها داشته‌ایم.

وی همچنین از اجرای گسترده طرح محدودسازی فیوزها متناسب با دیماند خریداری‌شده در مانورهای دوشنبه خبر داد و بر توسعه نصب کنتورهای هوشمند تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: از ابتدای شهریورماه، استخراج غیرمجاز رمزارز علاوه بر جرایم قانونی، موجب محرومیت یک‌ساله از یارانه انرژی و محاسبه تعرفه برق به صورت آزاد خواهد شد.

در ادامه این مراسم، محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، گفت: امسال ۴۰ هزار انشعاب جدید برق در استان تهران واگذار شده و ۲۲ هزار انشعاب نیز در نوبت واگذاری قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۲۴ هزار کنتور معیوب تعویض و ۴۵ هزار درخواست نصب شمارشگر ثبت شده است.

محمودی همچنین از احصای ۲۱۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی در استان تهران با اجرای طرح مهتاب خبر داد و گفت: این میزان معادل مصرف برق شهرک صنعتی شمس‌آباد است.