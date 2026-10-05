۹۰پرونده تخلف بهداشتی دامپزشکی در ساوه به مراجع قضایی ارجاع شد

مهدی کلانتری قریشی هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ۱۴ مهرماه روز ملی دامپزشکی، اظهار کرد: مجموعه اقدامات تخصصی، نظارتی، پیشگیرانه و اجرایی این اداره طی یکسال گذشته در حوزه‌های مختلف دام، طیور، آبزیان، بهداشت و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، واکسیناسیون، قرنطینه، دارو و درمان، آموزش و صدور مجوزهای بهداشتی انجام شده است.

وی افزود: در حوزه نظارت و بازرسی، کارشناسان دامپزشکی شهرستان ساوه در این بازه زمانی ۶ هزار و ۱۸۴ مورد بازدید از واحدهای تولید و عرضه انجام داده‌اند که در جریان این بازرسی‌ها حدود ۸ هزار و ۸۶۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی، جمع‌آوری، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوه ادامه داد: جلوگیری از کشتار غیرمجاز دام نیز در شهرهای غرق‌آباد، نوبران و آوه با جدیت دنبال شده و در این راستا ۹۰ پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع و ۶ واحد متخلف نیز با اقدامات قانونی پلمب شده است.

کلانتری با اشاره به گستره فعالیت‌های نظارتی دامپزشکی در شهرستان ساوه گفت: در حال حاضر نظارت دامپزشکی بر ۲ کشتارگاه دام، ۲ کشتارگاه طیور، ۲ مرکز بسته‌بندی گوشت و مرغ، ۱۳ کارخانه خوراک دام و طیور، ۲۶۰ واحد رستوران، طبخ، کبابی، آشپزخانه و تالار، ۵۶ واحد قصابی و ۱۷۶ واحد مرغ‌فروشی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: ۵۲ دامپزشک و ۵۰ کارشناس و کاردان دامپزشکی در بخش‌های مختلف در شهرستان ساوه فعالیت دارند.

فعالیت‌های گسترده دامپزشکی در حوزه طیور

رئیس اداره دامپزشکی ساوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه طیور گفت: ۵۶ واحد مرغداری فعال گوشتی تحت نظارت دامپزشکی قرار دارد و طی دوره مورد گزارش، حدود ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۲۴۵ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی انجام شده است.

کلانتری افزود: همچنین ۷۶ واحد مرغداری فعال تخم‌گذار و پولت در شهرستان فعالیت دارند و در راستای پایش سلامت واحدهای طیور صنعتی، ۳۴۳ مورد نمونه‌گیری و ۳۸۲ مورد بازدید و پایش از واحدهای مرغداری انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت آبزی‌پروری شهرستان ساوه گفت: در ساوه ۷ استخر پرورش ماهی سردآبی، ۶ استخر پرورش ماهی گرم‌آبی و ۴ مرکز پرورش ماهی خاویاری فعالیت دارند که طی یک سال گذشته ۹۷ مورد بازدید از مراکز پرورش آبزیان انجام شده است.

واکسیناسیون بیش از یک میلیون رأس دام

کلانتری، واکسیناسیون را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی عنوان کرد و گفت: طی یک سال گذشته یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۸۶۱ رأس دام علیه بیماری‌های دامی واکسینه شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۴۱ هزار و ۸۵۴ رأس دام علیه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام واکسینه شده و در راستای برنامه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی نیز ۵۵ هزار و ۴۹۵ مورد تست سل و خون‌گیری بروسلوز انجام شده است.

جابه‌جایی ۱۴۹ هزار تن فرآورده و نهاده دامی با نظارت دامپزشکی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قرنطینه گفت: نظارت مستمر بر جابه‌جایی دام، طیور و فرآورده‌های خام دامی از دیگر مأموریت‌های این اداره است و طی این مدت حمل گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر و نهاده‌های دامی به میزان حدود ۱۴۹ هزار تن با نظارت و مجوزهای قرنطینه‌ای انجام شده است.

وی افزود: همچنین یک هزار و ۹۴۳ رأس دام زنده با مجوز قرنطینه‌ای جابه‌جا شده و حمل‌ونقل ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه مرغ زنده نیز تحت نظارت اداره دامپزشکی شهرستان انجام شده است.

کلانتری افزود: هدف از این اقدامات جلوگیری از جابه‌جایی عوامل بیماری‌زا، حفظ سلامت دام و طیور و صیانت از امنیت غذایی بوده است.

آموزش ۲ هزار و ۵۹۸ نفر از بهره‌برداران

وی با اشاره به اهمیت آموزش در پیشگیری از بیماری‌ها اظهار کرد: در یک سال گذشته کلاس‌های آموزشی با هدف ارتقای دانش بهداشتی و پیشگیرانه برای ۸۴۵ نفر از دامداران، مرغداران و سایر بهره‌برداران برگزار شده و یک هزار و ۷۵۳ نفر نیز به صورت چهره‌به‌چهره آموزش‌های تخصصی و بهداشتی دریافت کرده‌اند.

رئیس اداره دامپزشکی ساوه با اشاره به ظرفیت‌های حوزه دارو، درمان و خدمات تشخیصی شهرستان گفت: ساوه دارای ۱۱ بیمارستان، درمانگاه و مرکز مایه‌کوبی، ۱۲ داروخانه و ۳ آزمایشگاه دامپزشکی است و همچنین ۴ شرکت تولید دارو، ضدعفونی و مکمل در این حوزه فعالیت دارند.

کلانتری افزود: طی یک سال گذشته حدود ۳۰۰ مورد بازدید از واحدهای دارو و درمان انجام شده است.

وی با تأکید بر نقش دامپزشکی در سلامت جامعه گفت: بخش مهمی از سلامت و امنیت غذایی جامعه از مزرعه تا سفره با اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تخصصی دامپزشکی ارتباط مستقیم دارد و این مجموعه تلاش می‌کند با تداوم نظارت‌ها و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، از سلامت عمومی و حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند.