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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

استاندار کرمانشاه: زیرساخت‌های دامپزشکی استان تقویت می‌شود

استاندار کرمانشاه: زیرساخت‌های دامپزشکی استان تقویت می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور، پیگیر تقویت نیروی انسانی، زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و آزمایشگاهی و تجهیزات عملیاتی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در ادامه دیدارهای کاری خود در پایتخت، به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان با وحید صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور دیدار و درباره نیازهای این حوزه گفت‌وگو کرد.

این نشست در آستانه ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی، برگزار شد و مسائل و نیازهای حوزه دامپزشکی کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های دامی، موقعیت مرزی و نقش این مجموعه در حفظ سلامت دام و امنیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: کرمانشاه حدود ۳ میلیون رأس دام سبک، نزدیک به ۲۰۰ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۷۰۰ واحد مرغداری گوشتی، ۱۲ واحد مرغداری تخم‌گذار و بیش از ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی دارد و حفاظت از این سرمایه‌های دامی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان دارد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام و طیور در استان انجام شده که این میزان، گستردگی مأموریت‌های دامپزشکی و اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌های دامی را نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مرز مشترک استان با عراق و حجم تردد و جابه‌جایی دام و فرآورده‌های خام دامی، بر تقویت زیرساخت‌های قرنطینه‌ای تأکید کرد و گفت: موقعیت راهبردی کرمانشاه و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی غرب کشور، ضرورت برخورداری دامپزشکی از امکانات متناسب با مأموریت‌های کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام را دوچندان کرده است.

حبیبی همچنین گستردگی جغرافیایی استان، مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و پراکندگی واحدهای دامی را از دیگر ضرورت‌های تقویت امکانات عملیاتی دامپزشکی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های این مجموعه در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌شود و حتی عملیات مایه‌کوبی بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام عشایر کرمانشاه در استان‌های ایلام، خوزستان و لرستان انجام می‌شود.

وی بر ضرورت تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی دامپزشکی تأکید کرد و ادامه داد: گستردگی مأموریت‌ها و پراکندگی مناطق هدف، نیاز این مجموعه به امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام به‌موقع وظایف خود را افزایش داده است.

استاندار کرمانشاه تقویت ظرفیت‌های تشخیصی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: تشخیص سریع و دقیق بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام اهمیت زیادی دارد و لازم است تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی دامپزشکی استان با حمایت سازمان دامپزشکی کشور توسعه پیدا کند.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های کشتارگاهی کرمانشاه اظهار کرد: استان دارای ۴ کشتارگاه صنعتی دام و ۷ کشتارگاه صنعتی طیور است و ۲ کشتارگاه دیگر نیز در آستانه افتتاح قرار دارند؛ همچنین ۳ مرکز بسته‌بندی گوشت در استان فعالیت می‌کنند که این مجموعه‌ها در نظارت بر تولید و عرضه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی نقش دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موردی از بیماری حاد و واگیر دامی در استان وجود ندارد، بر استمرار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: واکسیناسیون، پایش و مراقبت‌های بهداشتی باید به صورت مستمر دنبال شود تا سلامت دام، سلامت مردم و امنیت غذایی استان حفظ شود.

استاندار کرمانشاه در این دیدار خواستار اختصاص سهمیه استخدامی ویژه و متناسب با نیاز استان، تقویت و نوسازی پست‌های قرنطینه، تأمین خودرو و تجهیزات عملیاتی، توسعه امکانات آزمایشگاهی و اختصاص اعتبارات ملی برای تقویت زیرساخت‌های دامپزشکی استان شد.

در ادامه این نشست نیز با توجه به موقعیت راهبردی کرمانشاه در مبادلات مرزی و نقش دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی، بر افزایش حمایت سازمان دامپزشکی کشور از استان تأکید شد و مقرر شد موضوعات مربوط به تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و آزمایشگاهی و اعتبارات مورد نیاز در سطح ملی پیگیری شود.

کد مطلب 6968829

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