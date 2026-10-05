به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در ادامه دیدارهای کاری خود در پایتخت، به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان با وحید صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور دیدار و درباره نیازهای این حوزه گفت‌وگو کرد.

این نشست در آستانه ۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی، برگزار شد و مسائل و نیازهای حوزه دامپزشکی کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌های دامی، موقعیت مرزی و نقش این مجموعه در حفظ سلامت دام و امنیت غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش دام، طیور و آبزیان اظهار کرد: کرمانشاه حدود ۳ میلیون رأس دام سبک، نزدیک به ۲۰۰ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۷۰۰ واحد مرغداری گوشتی، ۱۲ واحد مرغداری تخم‌گذار و بیش از ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی دارد و حفاظت از این سرمایه‌های دامی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان دارد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون دام و طیور در استان انجام شده که این میزان، گستردگی مأموریت‌های دامپزشکی و اهمیت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌های دامی را نشان می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مرز مشترک استان با عراق و حجم تردد و جابه‌جایی دام و فرآورده‌های خام دامی، بر تقویت زیرساخت‌های قرنطینه‌ای تأکید کرد و گفت: موقعیت راهبردی کرمانشاه و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی غرب کشور، ضرورت برخورداری دامپزشکی از امکانات متناسب با مأموریت‌های کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام را دوچندان کرده است.

حبیبی همچنین گستردگی جغرافیایی استان، مناطق کوهستانی و صعب‌العبور و پراکندگی واحدهای دامی را از دیگر ضرورت‌های تقویت امکانات عملیاتی دامپزشکی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های این مجموعه در مناطق روستایی و عشایری انجام می‌شود و حتی عملیات مایه‌کوبی بیش از ۷۰۰ هزار رأس دام عشایر کرمانشاه در استان‌های ایلام، خوزستان و لرستان انجام می‌شود.

وی بر ضرورت تقویت ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی دامپزشکی تأکید کرد و ادامه داد: گستردگی مأموریت‌ها و پراکندگی مناطق هدف، نیاز این مجموعه به امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام به‌موقع وظایف خود را افزایش داده است.

استاندار کرمانشاه تقویت ظرفیت‌های تشخیصی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: تشخیص سریع و دقیق بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام اهمیت زیادی دارد و لازم است تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی دامپزشکی استان با حمایت سازمان دامپزشکی کشور توسعه پیدا کند.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های کشتارگاهی کرمانشاه اظهار کرد: استان دارای ۴ کشتارگاه صنعتی دام و ۷ کشتارگاه صنعتی طیور است و ۲ کشتارگاه دیگر نیز در آستانه افتتاح قرار دارند؛ همچنین ۳ مرکز بسته‌بندی گوشت در استان فعالیت می‌کنند که این مجموعه‌ها در نظارت بر تولید و عرضه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی نقش دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موردی از بیماری حاد و واگیر دامی در استان وجود ندارد، بر استمرار اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: واکسیناسیون، پایش و مراقبت‌های بهداشتی باید به صورت مستمر دنبال شود تا سلامت دام، سلامت مردم و امنیت غذایی استان حفظ شود.

استاندار کرمانشاه در این دیدار خواستار اختصاص سهمیه استخدامی ویژه و متناسب با نیاز استان، تقویت و نوسازی پست‌های قرنطینه، تأمین خودرو و تجهیزات عملیاتی، توسعه امکانات آزمایشگاهی و اختصاص اعتبارات ملی برای تقویت زیرساخت‌های دامپزشکی استان شد.

در ادامه این نشست نیز با توجه به موقعیت راهبردی کرمانشاه در مبادلات مرزی و نقش دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی، بر افزایش حمایت سازمان دامپزشکی کشور از استان تأکید شد و مقرر شد موضوعات مربوط به تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، زیرساخت‌های قرنطینه‌ای و آزمایشگاهی و اعتبارات مورد نیاز در سطح ملی پیگیری شود.