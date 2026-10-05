  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

تمامی کلاس های دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) حضوری برگزار می‌شود

تمامی کلاس های دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) حضوری برگزار می‌شود

قزوین- رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین گفت: سال تحصیلی جدید این دانشگاه با حضور دانشجویان آغاز شده و کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری در نشست خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مناسبت آغاز سال تحصیلی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته آغاز شده و تلاش شد زمینه برای حضور دانشجویان و برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت حضوری فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه به صورت مجازی برگزار نمی‌شود و آموزش دانشجویان به شکل حضوری در جریان است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به حضور دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه گفت: حدود ۱۰۰ دانشجوی دوره دکتری در ۶۵ رشته وارد دانشگاه شده‌اند و کلاس‌های آنها آغاز شده است.

طاهری ادامه داد: دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد نیز در ادامه فرآیند پذیرش و ثبت‌نام وارد دانشگاه خواهند شد و پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی نیز در نیمه دوم آبان‌ماه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار دانشجو به جمعیت دانشجویی دانشگاه اضافه شوند، گفت: با تحقق این موضوع، شمار دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از ۱۱ هزار نفر عبور خواهد کرد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) همچنین از استقبال دانشجویان از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: تلاش شده است فضای دانشگاه برای شروع سال تحصیلی، فضایی آرام و بانشاط باشد و برنامه‌های مختلفی نیز برای استقبال از دانشجویان برگزار شده است.

طاهری تأکید کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تلاش می‌کند فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و علمی خود را با قوت ادامه دهد و سال تحصیلی جدید را با آرامش و نشاط آغاز کند.

کد مطلب 6968507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها