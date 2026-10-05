به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری در نشست خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به مناسبت آغاز سال تحصیلی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته آغاز شده و تلاش شد زمینه برای حضور دانشجویان و برگزاری کلاس‌های آموزشی به صورت حضوری فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی دانشگاه به صورت مجازی برگزار نمی‌شود و آموزش دانشجویان به شکل حضوری در جریان است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به حضور دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه گفت: حدود ۱۰۰ دانشجوی دوره دکتری در ۶۵ رشته وارد دانشگاه شده‌اند و کلاس‌های آنها آغاز شده است.

طاهری ادامه داد: دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد نیز در ادامه فرآیند پذیرش و ثبت‌نام وارد دانشگاه خواهند شد و پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی نیز در نیمه دوم آبان‌ماه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار دانشجو به جمعیت دانشجویی دانشگاه اضافه شوند، گفت: با تحقق این موضوع، شمار دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) از ۱۱ هزار نفر عبور خواهد کرد.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) همچنین از استقبال دانشجویان از آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: تلاش شده است فضای دانشگاه برای شروع سال تحصیلی، فضایی آرام و بانشاط باشد و برنامه‌های مختلفی نیز برای استقبال از دانشجویان برگزار شده است.

طاهری تأکید کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تلاش می‌کند فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و علمی خود را با قوت ادامه دهد و سال تحصیلی جدید را با آرامش و نشاط آغاز کند.