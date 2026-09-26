به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز نیمسال تحصیلی جدید، جمعی از دانشگاه‌های کشور از امروز، ۴ مهرماه ۱۴۰۵، آموزش حضوری خود را آغاز کردند.

بر اساس اطلاعیه‌های اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها، زمان و نحوه بازگشت به کلاس‌های حضوری در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است و در برخی مراکز، آموزش برخی مقاطع همچنان به‌صورت مجازی ادامه دارد.

وضعیت آغاز آموزش حضوری دانشگاه‌ها از امروز ۴ مهر ۱۴۰۵

دانشگاه تهران: کلاس‌های نیمسال اول از ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه خوارزمی: طبق تقویم آموزشی اصلاح‌شده، کلاس‌های نیمسال اول از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری آغاز می‌شود. پیش از این، زمان آغاز کلاس‌ها ۲۸ شهریورماه اعلام شده بود.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: کلاس‌های این دانشگاه ازامروز ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی شریف: کلاس‌های نیمسال اول از ۴ مهرماه آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

دانشگاه الزهرا(س): طبق مصوبه هیئت‌رئیسه، کلاس‌های تمامی مقاطع تحصیلی از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه شهید بهشتی: زمان آغاز کلاس‌ها که پیش‌تر اول مهرماه اعلام شده بود، به ۴ مهرماه تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی: با توجه به آغاز نیمسال تحصیلی از ۲۸ شهریورماه، ادامه کلاس‌های آموزشی در تمامی مقاطع از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری و در محل دانشگاه برگزار می‌شود.

دانشگاه کردستان: بر اساس اطلاعیه دانشگاه، کلاس‌های درسی در تمامی مقاطع از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری آغاز می‌شود. با این حال، کلاس‌های کارشناسی در روزهای ۴ و ۵ مهرماه مجازی خواهد بود و از ۶ مهرماه حضوری می‌شود. کلاس‌های تحصیلات تکمیلی از ۴ مهرماه حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه زنجان: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه به‌صورت مجازی برگزار شده و آموزش حضوری از هفته دوم، یعنی ۴ مهرماه، آغاز می‌شود.

دانشگاه شهید رجایی: آموزش حضوری از ۴ مهرماه آغاز شده و حضور دانشجویان در کلاس‌ها الزامی است.

دانشگاه صنعتی ارومیه: فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در هفته نخست به‌صورت مجازی برگزار شده و آموزش حضوری از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه دامغان: زمان آغاز کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه به ۴ مهرماه تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی برگزار می‌شود.

دانشگاه بجنورد: فعالیت حضوری دانشگاه از ۴ مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه فردوسی مشهد: کلاس‌های نیمسال اول از ۴ مهرماه آغاز شده و تا ۲۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. امتحانات پایان ترم نیز از ۲۸ دی‌ماه آغاز می‌شود.

دانشگاه شیراز: کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه صنعتی شیراز: آموزش حضوری از ۴ مهرماه آغاز می‌شود؛ با این حال، وضعیت فعلی کلاس‌ها بر اساس اطلاعیه قبلی دانشگاه، مجازی اعلام شده بود.

دانشگاه شهرکرد: کلاس‌ها از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه یاسوج: کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه حضوری خواهد بود.

دانشگاه بوعلی‌سینا: کلاس‌ها از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه اراک: کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه تبریز: آغاز سال تحصیلی و برگزاری کلاس‌ها از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری خواهد بود.

دانشگاه ارومیه: کلاس‌ها از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه محقق اردبیلی: کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه خلیج فارس: کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریور تا ۲۲ مهرماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و در صورت رفع مشکل اسکان، آموزش حضوری این مقطع از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد. کلاس‌های تحصیلات تکمیلی نیز پس از یک هفته آموزش مجازی، از ۴ مهرماه حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه حضرت معصومه(س): کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریورماه به مدت سه هفته مجازی است و پس از آن حضوری خواهد شد. کلاس‌های کارشناسی ارشد از ۴ مهرماه به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین: زمان آغاز کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه به ۴ مهرماه تغییر کرده است، اما درباره حضوری یا مجازی بودن کلاس‌ها هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

سیاست وزارت علوم با وجود همه عدم قطعیت‌ها، آموزش حضوری بود

در همین زمینه، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر گفت که در مقطعی از سال تحصیلی گذشته، آموزش در بخش قابل توجهی از دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی دنبال شد، اما با وجود همه عدم قطعیت‌ها، سیاست وزارت علوم این بود که سال تحصیلی جدید با آموزش حضوری آغاز شود.

وی با بیان اینکه بخشی از دانشگاه‌ها از ۲۸ شهریورماه فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند، افزود: سایر دانشگاه‌ها نیز در چارچوب برنامه‌ریزی انجام‌شده، آموزش حضوری را آغاز کردند و تلاش شد روند فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی به شرایط عادی بازگردد.