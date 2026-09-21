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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

استاندار قزوین: بنای دولت بر آموزش حضوری و بازگشایی دانشگاه‌ها است

استاندار قزوین: بنای دولت بر آموزش حضوری و بازگشایی دانشگاه‌ها است

قزوین- استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت آمادگی دانشگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بنای دولت بر بازگشایی دانشگاه‌ها و فعالیت حضوری مراکز آموزش عالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تجربه آموزش غیرحضوری در دوران کرونا نشان داد تداوم این شیوه می‌تواند بر کیفیت و سطح علمی آموزش تأثیر منفی بگذارد.

وی افزود: از ابتدا بر ضرورت آموزش حضوری تأکید داشته‌ایم و بنای دولت نیز بر بازگشایی و فعالیت حضوری دانشگاه‌هاست.

استاندار قزوین بر ضرورت آمادگی کامل دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز سال تحصیلی باید تمهیدات لازم در حوزه خوابگاه‌ها، تغذیه و سایر امکانات رفاهی دانشجویان فراهم شود تا دانشگاه‌ها بدون مشکل فعالیت خود را آغاز کنند.

نوذری همچنین خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای روزهای نخست ورود دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان جدیدالورود شد و تأکید کرد: آغاز حضور دانشجویان در دانشگاه باید با برنامه‌ریزی مناسب همراه باشد و مجموعه دانشگاه برای استقبال، اسکان و ارائه خدمات مورد نیاز آنان آمادگی کامل داشته باشد.

کد مطلب 6953963

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