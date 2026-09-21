به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تجربه آموزش غیرحضوری در دوران کرونا نشان داد تداوم این شیوه می‌تواند بر کیفیت و سطح علمی آموزش تأثیر منفی بگذارد.

وی افزود: از ابتدا بر ضرورت آموزش حضوری تأکید داشته‌ایم و بنای دولت نیز بر بازگشایی و فعالیت حضوری دانشگاه‌هاست.

استاندار قزوین بر ضرورت آمادگی کامل دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز سال تحصیلی باید تمهیدات لازم در حوزه خوابگاه‌ها، تغذیه و سایر امکانات رفاهی دانشجویان فراهم شود تا دانشگاه‌ها بدون مشکل فعالیت خود را آغاز کنند.

نوذری همچنین خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای روزهای نخست ورود دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان جدیدالورود شد و تأکید کرد: آغاز حضور دانشجویان در دانشگاه باید با برنامه‌ریزی مناسب همراه باشد و مجموعه دانشگاه برای استقبال، اسکان و ارائه خدمات مورد نیاز آنان آمادگی کامل داشته باشد.

