بخشی: اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری کرمان به خبرنگاران گفت: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است و از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأیید نشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.

وی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، افزود: اتهامات تفهیم‌ شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی ادامه داد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

دادستان کرمان با اشاره به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.