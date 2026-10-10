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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

بخشی: اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است

بخشی: اتهام فساد مالی در پرونده استانداری کرمان صرفاً متوجه یک نفر است

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری کرمان به خبرنگاران گفت: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است و از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأیید نشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.

وی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، افزود: اتهامات تفهیم‌ شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی ادامه داد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

دادستان کرمان با اشاره به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6972933

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