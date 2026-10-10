خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان بوشهر با میزبانی از بزرگ‌ترین تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی کشور، نقش مهمی در اقتصاد و تامین انرژی ایران دارد؛ صنایعی که در کنار فرصت های اقتصادی و اشتغال، پیامدهای زیست محیطی گسترده ای نیز برای شهرها و روستاهای پیرامونی به همراه داشته اند.

در سال های گذشته، پرداخت عوارض آلایندگی این صنایع به یکی از مطالبات جدی مردم و مدیریت شهری جنوب استان بوشهر تبدیل شده است؛ منابعی که می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای عمرانی، خدماتی و زیست محیطی مناطق متاثر از آلودگی را تامین کند.

با وجود پیگیری های انجام شده و وصول بخشی از مطالبات در سال های گذشته، اختلاف بر سر نحوه محاسبه عوارض و سهم استان ها و شهرستان ها همچنان از مسائل حل نشده این حوزه است.

در تازه ترین تحول، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از توقف رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل اختلاف مطرح شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داده و برای پیگیری و تعیین تکلیف آن مهلت دو هفته ای تعیین کرده است.

اختلافات چندساله نباید حقوق مردم را معطل بگذارد

ابراهیم بهمنی، عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال‌ها است عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی میان اختلافات مالیاتی و مکاتبات اداری گرفتار شده است؛ یک روز بحث بر سر نحوه محاسبه عوارض است و روز دیگر اختلاف بر سر سهم استان ها و شهرستان ها مطرح می شود.

وی افزود: بخشی از اختلافات گذشته به این موضوع برمی گردد که عوارض آلایندگی مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس ارزش فروش گاز محاسبه شود یا کارمزد فرآورش آن؛ موضوعی که تفاوت قابل توجهی در میزان مطالبات ایجاد می کند.

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان ادامه داد: از سوی دیگر، اختلاف بر سر نحوه تقسیم عوارض میان استان های بوشهر، فارس و هرمزگان و تعیین سهم شهرستان های متاثر از آلایندگی نیز در سال های گذشته مطرح بوده است؛ هرچند هنوز به طور رسمی مشخص نشده توقف اخیر رسیدگی به پرونده مجتمع گاز پارس جنوبی دقیقا ناشی از کدام اختلاف است.

بهمنی تصریح کرد: قانون برای رسیدگی به اختلافات مسیر مشخصی دارد، اما نباید اجازه داد مردم تا زمان پایان همه مکاتبات و رسیدگی های حقوقی از حقوق قانونی خود محروم بمانند.

وی گفت: مگر می شود چرخ تولید صنایع پارس جنوبی شبانه روز در حرکت باشد، اما وقتی نوبت به پرداخت حق قانونی شهرهای میزبان می رسد، همه چیز پشت درهای بسته ادارات متوقف شود؟

عوارض آلایندگی حق مردم است، نه لطف صنعت

عضو شورای اسلامی شهر شیرینو با اشاره به پیامدهای استقرار صنایع در جنوب استان بوشهر اظهار کرد: مردم عسلویه، کنگان، جم، دیر و دیگر مناطق متاثر از فعالیت های صنعتی، سال هاست در کنار فرصت های اقتصادی صنعت، پیامدهای زیست محیطی آن را نیز تحمل می کنند.

وی افزود: آلودگی هوا، فشار بر محیط زیست، افزایش ترددهای صنعتی، رشد جمعیت و توسعه نیازهای خدماتی، بخشی از مسائلی است که شهرها و روستاهای پیرامون صنایع با آن مواجه هستند.

بهمنی بیان کرد: عوارض آلایندگی نه صدقه صنعت به مردم است و نه امتیازی که مدیران بخواهند با میل و رغبت خود پرداخت کنند؛ این منابع حقی است که قانون برای مناطق متاثر از آلایندگی پیش بینی کرده و دستگاه های مسئول موظف به اجرای تکالیف قانونی خود هستند.

این عضو شورای اسلامی شهر شیرینو و شهرستان کنگان تصریح کرد: امروز در کنار تاسیسات عظیم و سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری صنعت، شهرهایی داریم که برای اجرای پروژه های عمرانی و تامین زیرساخت های مورد نیاز خود با کمبود منابع روبه رو هستند.

وی ادامه داد: شهر شیرینو نمونه ای از همین مناطق است که با گسترش صنایع پیرامونی، نیازهای شهری آن افزایش یافته و توسعه زیرساخت ها، ساماندهی معابر، فضای سبز، مدیریت پسماند و خدمات عمومی آن نیازمند اعتبارات مناسب است.

بهمنی گفت: سهم مردم از پارس جنوبی نباید تنها تماشای مشعل های روشن و تحمل آلودگی باشد؛ مردم حق دارند در کنار توسعه صنعت، آثار آبادانی و توسعه را در شهرها و روستاهای خود نیز مشاهده کنند.

تاخیر در پرداخت عوارض، هزینه توسعه شهرها را افزایش می دهد

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه های عمرانی اظهار داشت: تاخیر در وصول عوارض آلایندگی تنها به معنای عقب افتادن یک پرداخت مالی نیست، بلکه می تواند موجب توقف پروژه ها، افزایش هزینه پیمانکاران و عقب ماندن برنامه های توسعه شهری شود.

وی افزود: اعتباری که امروز می تواند برای توسعه فضای سبز، بهسازی معابر، ساماندهی پسماند و اجرای طرح های زیست محیطی هزینه شود، ممکن است با افزایش قیمت ها در سال آینده پاسخگوی همان پروژه نباشد.

بهمنی تصریح کرد: عوارض آلایندگی می تواند گره بسیاری از مشکلات مدیریت شهری و روستایی را باز کند، اما وقتی وصول آن سال ها معطل بماند، فرصت های توسعه نیز یکی پس از دیگری از دست می رود.

وی گفت: انصاف نیست دود صنعت امروز به چشم مردم برود، اما سهم قانونی آنان از عوارض آلایندگی به فردا و فرداهای دیگر موکول شود.

پیشنهاد پرداخت علی الحساب برای باز شدن گره عوارض آلایندگی

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با ارائه پیشنهادی برای تسریع در وصول مطالبات اظهار کرد: معتقدم برای رفع این مشکل نباید منتظر پایان تمام اختلافات حقوقی و مالیاتی بمانیم و می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی، بخشی از مطالبات را به صورت علی الحساب وصول کرد.

بهمنی افزود: پیشنهاد مشخص این است که سازمان امور مالیاتی و مجتمع گاز پارس جنوبی ابتدا بخش قطعی یا مورد توافق بدهی را مشخص کنند و برای پرداخت فوری آن اقدام شود. اگر درباره مبلغ نهایی اختلاف وجود دارد، رسیدگی به مابه التفاوت نیز به صورت جداگانه ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: حتی می توان پرداخت اولیه را بر اساس حداقل مبلغ قابل پذیرش و وصول قانونی بررسی کرد تا اصل پرداخت متوقف نماند و درباره باقی مانده مطالبات، مرجع قانونی تصمیم بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیرینو تاکید کرد: البته منظور از این پیشنهاد، کاهش توافقی نرخ قانونی آلایندگی یا چشم پوشی از حقوق مردم نیست؛ بلکه مبلغ پرداخت شده به عنوان بخشی از بدهی منظور شود و حق مطالبه مابه التفاوت تا تعیین تکلیف نهایی محفوظ بماند.

بهمنی تصریح کرد: وقتی امکان وصول بخشی از مطالبات وجود دارد، چه ضرورتی دارد همان مبلغ نیز معطل باقی بماند؟ گرهی که می شود با دست باز کرد، نباید سال ها به دندان کشید.

وی افزود: با این روش، هم بخشی از منابع قانونی به چرخه توسعه شهرها و روستاها بازمی گردد و هم اختلافات باقی مانده بدون توقف کامل پرداخت ها از مسیر قانونی پیگیری می شود.

اختلاف در تقسیم عوارض نباید مانع وصول مطالبات شود

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان با اشاره به اختلاف بر سر سهم استان ها و شهرستان ها گفت: موضوع محاسبه و وصول عوارض باید از نحوه تقسیم آن میان مناطق متاثر تفکیک شود.

وی اظهار کرد: اگر بر سر سهم استان های بوشهر، فارس و هرمزگان اختلاف وجود دارد، مراجع قانونی باید بر اساس ضوابط و مستندات کارشناسی آن را تعیین تکلیف کنند، اما این اختلاف نباید بدون وجود مانع قانونی، موجب توقف اصل وصول مطالبات شود.

بهمنی افزود: عوارض قابل وصول باید از مسیر قانونی دریافت و به حساب مربوط واریز شود و سپس سهم مناطق براساس قانون و مصوبات معتبر پرداخت شود.

وی تاکید کرد: حقوق مردم شهرستان های میزبان صنعت نیز نباید در جریان اختلافات اداری و چانه زنی ها نادیده گرفته شود. میزان تاثیرپذیری مناطق از آلایندگی و شاخص های قانونی باید ملاک تعیین سهم باشد.

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان ادامه داد: ما مخالف برخورداری سایر مناطق متاثر از آلودگی نیستیم و هر شهرستانی که بر اساس قانون مشمول دریافت عوارض است، باید حق خود را دریافت کند؛ اما انتظار داریم سهم قانونی مناطق میزبان صنعت نیز با دقت و حساسیت حفظ شود.

قدردانی از ورود دستگاه قضایی به پرونده عوارض آلایندگی

بهمنی با قدردانی از پیگیری های مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، اظهار کرد: ورود دستگاه قضایی به موضوع عوارض آلایندگی و تعیین مهلت برای رسیدگی به پرونده مجتمع گاز پارس جنوبی، اقدام ارزشمندی در مسیر صیانت از حقوق مردم است.

وی افزود: امیدواریم این پیگیری به نتیجه عملی برسد و دستگاه های مسئول با استفاده از ظرفیت قانونی و تعامل میان بخشی، زمینه رفع اختلافات و وصول مطالبات را فراهم کنند.

عضو شورای اسلامی شهر شیرینو تصریح کرد: انتظار داریم سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت، شرکت ملی گاز، مجتمع گاز پارس جنوبی، استانداری بوشهر و سایر دستگاه های مرتبط، پیش از پایان مهلت تعیین شده، برای پرداخت بخش قابل وصول مطالبات به نتیجه مشخصی برسند.

وی ادامه داد: اگر اختلافی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد، موضوع و مبنای قانونی آن برای مردم روشن شود و اگر بدهی قطعی یا مورد قبول وجود دارد، برای وصول آن اقدام کنند.

بهمنی گفت: مردم از تشکیل جلسه و مکاتبه نتیجه می خواهند؛ قرار نیست هر بار صورتجلسه ای به پرونده اضافه شود و چند ماه بعد دوباره همان مطالبات از ابتدا مطرح شود.

شهرداری ها و دهیاری ها نیز درباره هزینه کرد عوارض پاسخگو باشند

این عضو شورای اسلامی شهر شیرینو و شهرستان کنگان با تاکید بر ضرورت شفافیت در توزیع و هزینه کرد عوارض آلایندگی اظهار کرد: همان اندازه که وصول این منابع اهمیت دارد، نحوه هزینه کرد آن نیز باید مورد توجه باشد.

وی افزود: شهرداری ها و دهیاری هایی که در سال های گذشته عوارض آلایندگی دریافت کرده اند، باید گزارش روشنی از میزان دریافتی و پروژه های اجرا شده از این محل به مردم ارائه دهند.

بهمنی بیان کرد: مردم حق دارند بدانند سهم شهر و روستایشان چقدر بوده، چه مبلغی دریافت شده و این اعتبارات چه تاثیری در توسعه فضای سبز، بهبود محیط زیست و افزایش کیفیت خدمات شهری داشته است.

وی تصریح کرد: هدف از مطالبه عوارض آلایندگی فقط واریز پول به حساب شهرداری ها نیست، بلکه باید این منابع به توسعه واقعی شهرها و روستاهای متاثر از صنعت منجر شود.

توسعه صنعت نباید از توسعه شهرهای میزبان فاصله بگیرد

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان در پایان اظهار داشت: ما خواهان رونق تولید و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستیم و اعتقاد داریم صنعت قدرتمند می تواند پشتوانه اقتصاد کشور باشد، اما توسعه صنعت و توسعه شهرهای میزبان نباید دو مسیر جدا از یکدیگر باشند.

وی افزود: امروز انتظار مردم جنوب استان بوشهر این است که در کنار سرمایه گذاری های عظیم صنعتی، حقوق قانونی آنان نیز پرداخت شود و آثار توسعه در محیط زندگی آنها دیده شود.

بهمنی تاکید کرد: مسئولان باید به جای معطل گذاشتن تمام مطالبات تا پایان اختلافات، راه وصول بخش قطعی و قانونی عوارض را باز کنند و رسیدگی به باقی مانده بدهی نیز با جدیت ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد اختلافات اداری به عاملی برای تضییع حقوق مردم تبدیل شود، گفت: دستگاه های مسئول باید مشخص کنند چه میزان عوارض مطالبه شده، چه مقدار وصول شده و تکلیف مطالبات باقی مانده چیست.

عضو شورای اسلامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: صنعت سال هاست در جنوب استان بوشهر ریشه دوانده و مردم نیز با همه فرصت ها و دشواری های آن زندگی کرده اند؛ اکنون انتظار دارند سهم قانونی خود را در آبادانی شهرها و روستاهایشان ببینند.

بهمنی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما روشن است؛ آنچه امروز از عوارض آلایندگی قانونا قابل وصول است، به صورت نقدی یا علی الحساب پرداخت شود و مابه التفاوت نیز از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود. نباید مردم بیش از این تاوان اختلافاتی را بدهند که حل آنها بر عهده دستگاه های مسئول است.