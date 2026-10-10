یاور عبیری رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اواخر شهریور اندکی بهبود یافت، اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم و رونق این بخش به بهبود وضعیت سفر و شرایط کشور وابسته است.

بهبود نسبی ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی

وی اظهار کرد: در اواخر شهریورماه، ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی نسبت به گذشته اندکی بهتر شد، اما همچنان این بخش نیازمند کار و برنامه‌ریزی بیشتری است.

وی افزود: وضعیت بوم‌گردی‌ها و میزان سفر مردم به شرایط کشور و وضعیت جنگ و صلح وابسته است و امیدواریم با بهبود شرایط، از وضعیت رکود فعلی خارج شویم.

برگزاری جشنواره‌ها برای جذب گردشگران به روستاها

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به برنامه‌های این حوزه برای افزایش سفر به مناطق روستایی گفت: همکاران ما در حوزه برگزاری جشنواره‌ها تلاش می‌کنند مردم را به سمت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و روستاها جذب کنند.

عبیری ادامه داد: در کنار این اقدامات، موضوع آموزش نیز با جدیت دنبال می‌شود و برنامه‌ای برای تربیت مدرس در حوزه بوم‌گردی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه تعداد مربیان و مدرسان بوم‌گردی در کشور بسیار محدود است، گفت: تلاش داریم از هر استان دو تا سه نفر را به عنوان مدرس آموزش دهیم تا بتوانند در استان‌های خود فعالیت کنند.

عبیری تأکید کرد: در شرایط فعلی تمرکز ما بیشتر بر انجام اقدامات زیرساختی است تا در آینده بتوانیم شاهد ارتقای کیفیت خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی باشیم.

تلاش برای تبادل تجربه با کشورهای دیگر

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران همچنین از رایزنی با سفارتخانه‌های کشورهای مختلف خبر داد و افزود: در تلاش هستیم زمینه تبادل فرهنگی و انتقال تجربه میان فعالان حوزه بوم‌گردی ایران و صنوف مشابه در کشورهای دیگر فراهم شود.

وی گفت: هفته گذشته نیز با سفیر کره جنوبی در همین زمینه گفت‌وگوهایی انجام شد تا زمینه همکاری و تبادل تجربه با این کشور فراهم شود.

کاهش سفرها با افزایش هزینه پروازها

عبیری درباره وضعیت سفرهای داخلی نیز گفت: در حال حاضر سفرها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و کمبود پرواز و افزایش هزینه بلیت هواپیما از عوامل مؤثر بر این وضعیت است.

وی افزود: در شهریورماه و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، میزان سفرها اندکی افزایش یافت، اما در مهرماه همچنان سفرها با کاهش مواجه است.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط، سفر به استان‌های مختلف کشور رونق بگیرد و گفت: با ورود به فصل سفر استان‌های جنوبی، امیدواریم مردم سفر به این مناطق را در برنامه خود قرار دهند.

عبیری با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته گردشگری از بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر از نظر موسیقی، فرهنگ و تنوع غذایی جذابیت‌های بسیاری دارد و امیدواریم مردم با سفر به این استان، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن را از نزدیک تجربه کنند.