شناسایی ۷۰۰ نخبه در خراسان جنوبی؛ حمایت از نخبگان تا مسیر اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ایزدخواه ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز ملی نخبگان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نخبه، دانشمندان و فرماندهان شهید، اظهار کرد: روز ملی نخبگان فرصتی برای تکریم و تجلیل از مقام نخبگان و افرادی است که برای پیشرفت کشور تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی، افزود: به‌ویژه باید یاد شهدای نخبه و دانشمند و فرماندهانی را که در جنگ اخیر ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و همچنین رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، که خود پرچمدار جامعه نخبگانی بودند را گرامی بداریم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی بیان کرد: بنیاد ملی نخبگان براساس سند راهبردی کشور، فعالیت‌های خود را در پنج محور اصلی شامل شناسایی جامعه نخبگانی، توانمندسازی نخبگان، زمینه‌سازی برای اثرگذاری، حضور نخبگان در ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور و تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و پژوهشی برنامه‌ریزی کرده است.

ایزدخواه با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان در حوزه دانش‌آموزی گفت: در این بخش طرح «شهاب» برای شناسایی استعدادهای برتر اجرا می‌شود و دانش‌آموزان مستعد در مدارس شناسایی و هدایت می‌شوند.

وی تصریح کرد: همچنین رتبه‌های برتر کنکور و مقام‌آوران ملی و بین‌المللی از برخی تسهیلات و حمایت‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: در سطح دانشجویی نیز جایزه «شهید وزوایی» برای حمایت از دانشجویان مستعد در نظر گرفته شده است که خراسان جنوبی طی یک سال اخیر ۱۸ برگزیده در این بخش داشته و این میزان در مقایسه با بسیاری از استان‌ها، سهم قابل توجهی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: برگزیدگان می‌توانند از حمایت‌هایی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و استفاده از شبکه‌های آزمایشگاهی بهره‌مند شوند و در کنار تسهیلات علمی و تحقیقاتی، حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله کمک‌هزینه مسکن و حمایت در زمینه ازدواج و تولد فرزند نیز برای آنان پیش‌بینی شده است.

ایزدخواه با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام دانشجویان مستعد در فراخوان جایزه شهید وزوایی، از دانشجویان واجد شرایط خواست از فرصت موجود برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده کنند.

وی با اشاره به حمایت‌های بنیاد از نخبگان پس از دانش‌آموختگی اظهار کرد: در حوزه اشتغال، سه مسیر اصلی برای اثرگذاری نخبگان تعریف شده است که نخستین مسیر، جذب آنان در دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی افزود: با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ظرفیت پست‌های بلاتصدی خود را برای جذب نخبگان اعلام کنند و پس از انجام فرآیندهای مربوط، نخبگان واجد شرایط به دستگاه‌ها معرفی می‌شوند. صدور سریع کد استخدامی از جمله مزایای این مسیر است.

وی، جذب نخبگان در شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان را دومین مسیر دانست و گفت: ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان شناسایی و به بنیاد اعلام می‌شود و براساس نیاز این شرکت‌ها، نخبگان برای مصاحبه و جذب معرفی خواهند شد.

فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی

ایزدخواه ادامه داد: سومین مسیر، جذب نخبگان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه‌هاست که تحت عنوان طرح «جهت» انجام می‌شود و تاکنون ۲۰ عضو هیئت علمی در استان از طریق این طرح جذب دانشگاه‌ها شده‌اند.

وی بیان کرد: این طرح مزایایی از جمله جذب مازاد بر سهمیه دانشگاه‌ها، عدم نیاز به مجوز هیئت امنا برای جذب نخبگان و برخورداری از پایه‌های تشویقی را به همراه دارد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی همچنین از اجرای جایزه «دکتر کاظمی آشتیانی» برای حمایت از استادان جوان خبر داد و گفت: این حمایت برای استادانی که در ابتدای فعالیت دانشگاهی خود نیازمند حمایت پژوهشی هستند در نظر گرفته شده.

ایزدخواه افزود: در سال گذشته دو نفر از استان برگزیده شدند و هر کدام از حمایت ۴۰۰ میلیون تومانی برخوردار شدند. این مبلغ در سال جدید به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

ایزدخواه در ادامه به برنامه‌های بنیاد برای استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استان اشاره کرد و افزود: یکی از این برنامه‌ها، هسته‌های مسئله‌محور فناورانه و پژوهانه «شهید احمدی روشن» است که با هدف اتصال دانش دانشگاهی به مسائل واقعی جامعه و صنعت شکل می‌گیرد.

وی گفت: این هسته‌ها به مدت ۹ ماه با هدایت استادان دانشگاه فعالیت می‌کنند و دانشجویان فعال در آنها نیز از حمایت مالی برخوردار می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به اعضای دانشجویی هسته‌ها پرداخت می‌شود.

وی همچنین از فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی خبر داد و گفت: این هیئت‌ها در سال گذشته در حوزه‌هایی از جمله زیست‌بوم نوآوری و فناوری، حل بحران آب و زنجیره‌های ارزش راهبردی استان، به‌ویژه ظرفیت بنتونیت، ورود پیدا کردند و برخی فعالیت‌های آنها به نتایج مؤثری از جمله تدوین سند اقتصاد دانش‌بنیان استان و حضور در شورای گفت‌وگوی آب منجر شده است.

ایزدخواه با اشاره به برنامه‌های بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ گفت: برنامه‌های امسال با تجدید میثاق جامعه نخبگانی با رهبر شهید آغاز شد و در ادامه، برنامه‌هایی برای آشنایی نخبگان با هویت فرهنگی و میراث علمی استان، از جمله بازدید از موزه مفاخر دانشگاه بیرجند، پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تکریم خانواده‌های شهدا، غبارروبی مزار شهدا با حضور جامعه نخبگانی و برگزاری نشست صمیمانه نخبگان با نماینده ولی‌فقیه در استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

شناسایی ۷۰۰ نخبه در استان

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین جلسات رودررو میان نخبگان و مسئولان ارشد استان از جمله استاندار، نماینده مردم و فرمانده سپاه استان برگزار خواهد شد تا نخبگان بتوانند به صورت مستقیم دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل خود را با مسئولان مطرح کنند.

وی از برگزاری کارگاه‌هایی با عنوان «مسیر علم و مسیر نخبگی تا قله صعود» خبر داد و گفت: همچنین قرار است نشستی با حضور پروفسور بلالی، از مفاخر علمی و پدر علم سم‌شناسی ایران، در استان برگزار شود که زمان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

ایزدخواه با اشاره به تعداد نخبگان شناسایی‌شده در استان اظهار کرد: از ابتدای تأسیس بنیاد ملی نخبگان تا سال ۱۴۰۵، حدود ۷۰۰ نخبه در خراسان جنوبی شناسایی شده‌اند که در قالب جوایز و طرح‌های مختلف بنیاد، از جمله جایزه شهید وزوایی، جایزه استادیاران جوان، جوایز دانش‌آموختگان برتر و طرح شهید صیاد شیرازی، مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: شناسایی نخبگان محدود به رشته خاصی نیست و در رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و سایر حوزه‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر استان حضور دارند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: بنیاد در حوزه‌های پیشران علم از جمله هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و فناوری نانو نیز حمایت‌های ویژه‌ای دارد و استادان و نخبگان فعال در این حوزه‌ها می‌توانند از فرصت‌های مطالعاتی و برنامه‌های حمایتی بهره‌مند شوند.

ایزدخواه همچنین از فراهم شدن فرصت مطالعاتی در کشور چین برای استادان جوان دانشگاه خبر داد و افزود: استادان واجد شرایط می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود استفاده کنند.