به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنوند ظهر امروز دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان و جمعی از فرماندهان پلیس، بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به‌عنوان دو بازوی اصلی تأمین امنیت تأکید کرد و گفت: دادستانی در موضوع ترک‌فعل مسئولان اجرایی با جدیت ورود کرده و رسیدگی به این موارد را دنبال می‌کند.

تقدیر از ایثار نیروهای انتظامی در حوادث اخیر

وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در بزنگاه‌های حساس اظهار کرد: ایثار و رشادت کارکنان فداکار انتظامی در استان، به‌ویژه در وقایع و ناآرامی‌های اخیر، بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، افزود: نیروهای انتظامی با تمام وجود در میدان حضور داشتند و حتی در مقاطعی که مقرها مورد هجوم دشمنان قرار گرفت، دست از خدمت برنداشتند که این تعهد و اخلاص شایسته تقدیر است.

اتحاد راهبردی دستگاه قضا و پلیس برای تأمین امنیت مردم

حسنوند با بیان اینکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دو نهاد درهم‌تنیده در مسیر تأمین امنیت جامعه هستند، تصریح کرد: آنچه در جلسات هم‌اندیشی بر آن تأکید داریم، حرکت یکپارچه و منسجم این دو دستگاه است.

وی ادامه داد: اگر در مسیر اجرای دستورات یا انجام مأموریت‌ها چالش یا گرهی وجود دارد، باید در جلسات تخصصی و به‌صورت دوجانبه مطرح و برطرف شود؛ چراکه نمایش اتحاد و هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس می‌تواند در تقویت امنیت روانی جامعه مؤثر باشد.

اجرای سند تحول و برخورد با ترک‌فعل‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: وظیفه ما اجرای دقیق این سند است و تعامل با نیروی انتظامی نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان درباره برخی گلایه‌مندی‌ها از دستگاه‌های اجرایی نیز اظهار کرد: دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم در موضوع ترک‌فعل‌ها با جدیت ورود کرده و در حال رسیدگی به این موارد است.

تأکید بر ارتباط هوشمند پلیس و دستگاه قضایی

حسنوند در ادامه به مطالبات راهبردی دستگاه قضایی از مجموعه انتظامی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی، برقراری ارتباط سیستمی و هوشمند میان پلیس‌های تخصصی و دستگاه قضایی است که پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: گسترش فعالیت پلیس فتا در شهرستان‌ها نیز از اولویت‌های ضروری است؛ چراکه راه‌اندازی این بخش در شهرستان‌ها می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی کمک کند.

تقدیم لوح سپاس فرمانده کل انتظامی کشور

در پایان این دیدار، به پاس تلاش‌های شبانه‌روزی، تعامل سازنده و حمایت‌های علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، از مأموریت‌های قانونی نیروی انتظامی، لوح تقدیر سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به وی اهدا شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان نیز ضمن قدردانی از این حسن توجه، ابراز امیدواری کرد تداوم این همدلی و همکاری موجب ارتقای بیش از پیش امنیت و خدمت‌رسانی به مردم استان لرستان شود.