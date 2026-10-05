به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با حضور در استان فارس، از یگان‌های ارتش مستقر در این استان بازدید و روحیه رزم کارکنان، آمادگی تجهیزاتی و توان دفاعی این یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

امیر سرلشکر حاتمی در جمع فرماندهان و مسئولان این یگان‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌ها، همدلی و همکاری نیروهای مسلح ، اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی نیروهای مسلح در استان فارس، الگوی مناسبی از انسجام و هماهنگی میان نیروهاست و باید چنین الگوهایی در سایر مناطق نیز تقویت شود.

وی با اشاره به دستاوردهای نیروهای مسلح در جنگ اخیر و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر پیروز شد، تصریح کرد: در جنگ آسیب هست، اما آنچه اهمیت دارد، نتیجه جنگ است که به‌جای تسلیم، موجب، عزت و سربلندی کشور شد.

فرمانده کل ارتش، در ادامه با تأکید بر اینکه جنگ هنوز پایان نیافته است، اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، به روش‌های دیگری روی آورده و با تحریم و فشار اقتصادی در تلاش است تا مردم را تحت فشار قرار دهد و در کنار آن، اقدامات زیادی برای ایجاد ناامنی و آشوب را دنبال می‌کند. نیروهای مسلح با حفظ آمادگی و هوشیاری، در صورت اشتباه مجدد دشمن به تهدیدات او پاسخ کوبنده خواهند داد.

امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به اهمیت دستاوردهای راهبردی کشور از جنگ های تحمیلی، تأکید کرد: باید از فرصت‌های ایجادشده برای تثبیت پیروزی و دور کردن سایه جنگ از کشور استفاده کنیم و در این مسیر، ایستادگی و مقاومت را ادامه دهیم.

وی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آمادگی رزمی را ابتکار و خلاقیت دانست و گفت: هر خلاقیتی که بتواند محاسبات دشمن را برهم بزند، ارزشمند است. دشمن بر اساس محاسبات، آموزش و برنامه‌ریزی عمل می‌کند و هر ابتکار جدید می‌تواند این محاسبات را تغییر دهد.

فرمانده کل ارتش، اظهار کرد: جنگ، عرصه تاب‌آوری است، هر طرفی که بتواند مقاومت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، در نهایت پیروز خواهد بود و ما به‌عنوان طرف مدافع، از ظرفیت تاب‌آوری بالایی در کشور و نیروهای مسلح برخوردار هستیم. ما خود را در مسیر دفاع از حق می‌دانیم و به وعده‌های الهی اعتماد داریم و با همین اعتقاد، مسیر مقابله با دشمن و دفاع از کشور را ادامه می دهیم.

امیرسرلشکر حاتمی با تأکید بر اینکه آموزش در ارتش یک اصل اساسی است، اظهار کرد: آموزش‌های انفرادی و یگانی باید با جدیت دنبال شود و تجربیات جنگ نیز باید در چرخه‌ای علمی و منظم وارد نظام آموزشی ارتش شود.

فرمانده کل ارتش همچنین در جمع خانواده معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان ارتش در استان فارس، ضمن تجلیل از صبر، میهن دوستی و ولایتمداری خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: همیشه از خانواده عزیز شهدا که بندگان مقرب خدای متعال هستند، التماس دعا دارم که در حق ما سربازان دعا کنند تا خداوند متعال پایان عمر ما را نیز شهادت قرار دهد. حیف است انسان یک عمر لباس سربازی، رزم و جهاد بپوشد و بعد در بستر بیماری، تصادف یا اتفاقاتی از این دست از این دنیا برود. خوشا به سعادت شهدا و خانواده معظم شهدا و ان‌شاءالله خدای متعال ما را در پایان عمر به شهدای عزیزمان ملحق کند.

امیر سرلشکر حاتمی خطاب به خانواده معظم شهدا گفت: به خانواده عزیز شهدا قول می‌دهیم که اولا خدمت‌گذار آنها باشیم، ثانیا انتقام شهدا، به‌ویژه امام شهیدان را می‌گیریم و از خون شهدا نمی‌گذریم.