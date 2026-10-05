  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

کشف و ضبط بیش از ۹ تن آرد یارانه‌ای در شهرکرد

کشف و ضبط بیش از ۹ تن آرد یارانه‌ای در شهرکرد

شهرکرد- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرکرد از شناسایی و ضبط یک محموله آرد یارانه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به کزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله بیک زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر عرضه کالاهای استراتژیک و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسان این مدیریت با همراهی نمایندگان فرمانداری، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز شدند.

بیک زاده افزود: در این عملیات نظارتی، تعداد ۲۳۱ کیسه آرد یارانه‌ای که به صورت غیرقانونی در این محل نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد. مجموع وزن این محموله ۹ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم است محموله کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.پرونده این تخلف نیز برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد با هشدار نسبت به عواقب هرگونه اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در تیم‌های نظارتی، رصد دقیق زنجیره تأمین است تا از هرگونه انحراف یا احتکار آرد که با معیشت مردم و نان مصرفی شهروندان در ارتباط است، جلوگیری شود.

کد مطلب 6968639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها