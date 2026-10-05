به کزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله بیک زاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر عرضه کالاهای استراتژیک و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسان این مدیریت با همراهی نمایندگان فرمانداری، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز شدند.

بیک زاده افزود: در این عملیات نظارتی، تعداد ۲۳۱ کیسه آرد یارانه‌ای که به صورت غیرقانونی در این محل نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد. مجموع وزن این محموله ۹ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم است محموله کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.پرونده این تخلف نیز برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد با هشدار نسبت به عواقب هرگونه اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، تصریح کرد: اولویت اصلی ما در تیم‌های نظارتی، رصد دقیق زنجیره تأمین است تا از هرگونه انحراف یا احتکار آرد که با معیشت مردم و نان مصرفی شهروندان در ارتباط است، جلوگیری شود.