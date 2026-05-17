۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

۱۹ پروژه بهسازی راه‌های خوزستان در حال اجرا است

اهواز - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: برای تکمیل ۱۹ پروژه بزرگ بهسازی و نگهداری در کریدورهای راهبردی استان بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بهسازی راه‌ها در خوزستان اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی و استانداردسازی رویه راه‌ها، ۱۹ پروژه در کریدورهای سه‌گانه استان تعریف شده که تعدادی از آن‌ها هم‌اکنون فعال بوده و سایر پروژه‌ها نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از جاده‌ها به عنوان سرمایه ملی افزود: در کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) شامل محورهای اندیمشک، شوش، اهواز، آبادان و خرمشهر، ۱۱ پروژه تعریف شده که برای تکمیل آن‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در کریدور بازرگان - بندر امام خمینی (ره) که محورهای اندیمشک، دزفول، شوش، ملاثانی و اهواز را دربرمی‌گیرد نیز ۶ پروژه با برآورد اعتباری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: در کریدور ساحلی بندر امام خمینی (ره) - چابهار نیز برای تکمیل عملیات بهسازی در محدوده بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر و هندیجان ۲ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است.

بهداروندی گفت: با تخصیص بهینه اعتبارات و تکمیل این ۱۹ پروژه در کریدورهای شریانی استان، سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای ارتقا یافته و بستر ایمن و استانداردی برای تردد زائران، مسافران و ناوگان حمل و نقل کالا فراهم خواهد شد.

