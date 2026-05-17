به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بهسازی راه‌ها در خوزستان اظهار کرد: با هدف ارتقای ایمنی و استانداردسازی رویه راه‌ها، ۱۹ پروژه در کریدورهای سه‌گانه استان تعریف شده که تعدادی از آن‌ها هم‌اکنون فعال بوده و سایر پروژه‌ها نیز در آستانه آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از جاده‌ها به عنوان سرمایه ملی افزود: در کریدور تهران - بندر امام خمینی (ره) شامل محورهای اندیمشک، شوش، اهواز، آبادان و خرمشهر، ۱۱ پروژه تعریف شده که برای تکمیل آن‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در کریدور بازرگان - بندر امام خمینی (ره) که محورهای اندیمشک، دزفول، شوش، ملاثانی و اهواز را دربرمی‌گیرد نیز ۶ پروژه با برآورد اعتباری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برنامه‌ریزی شده است.

وی بیان کرد: در کریدور ساحلی بندر امام خمینی (ره) - چابهار نیز برای تکمیل عملیات بهسازی در محدوده بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر و هندیجان ۲ پروژه با اعتبار ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است.

بهداروندی گفت: با تخصیص بهینه اعتبارات و تکمیل این ۱۹ پروژه در کریدورهای شریانی استان، سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای ارتقا یافته و بستر ایمن و استانداردی برای تردد زائران، مسافران و ناوگان حمل و نقل کالا فراهم خواهد شد.