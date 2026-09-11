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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

دو سکوی اسکواش کشور به پسران یزدی رسید

دو سکوی اسکواش کشور به پسران یزدی رسید

یزد - مسابقات اسکواش قهرمانی پسران زیر ۱۷ و ۱۹ سال کشور به میزبانی یزد و دو سکو ویژه پسران یزدی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکواش استان یزد، مسابقات اسکواش قهرمانی کشور پسران در رده‌های سنی زیر ۱۷ و زیر ۱۹ سال با حضور ۴۷ بازیکن از ۱۲ استان کشور برگزار شد.

در رده زیر ۱۷ سال، یوسف قرشی از یزد با عملکرد موفق خود عنوان قهرمانی را کسب کرد. رایان گلابیان از تهران دوم شد و امیرحسین رستمی از خراسان جنوبی و ارشک احمدآبادی از تهران به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در رده زیر ۱۹ سال نیز علی رحیمی از آذربایجان شرقی قهرمان شد، آریا عمودی‌نژاد از تهران به مقام دوم رسید و فرزاد کشفی از یزد به‌همراه آرین جعفری‌طیار از گیلان به‌صورت مشترک سوم شدند.

به این ترتیب، نمایندگان یزد با کسب یک عنوان قهرمانی و یک مقام سوم، دو سکوی این دوره از رقابت‌های قهرمانی اسکواش پسران کشور را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 6944012

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