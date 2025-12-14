نگرانی برای تامین سوخت زمستانی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد در نشست بررسی برنامههای تأمین سوخت زمستانی با اشاره به تجربه سالهای گذشته و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع انرژی اظهار کرد: تأمین پایدار گاز و فرآوردههای نفتی در فصل زمستان از اولویتهای اصلی وزارت نفت است و بر همین اساس، از ماهها پیش اقدامهای پیشگیرانه و عملیاتی برای افزایش آمادگی زیرساختها، تقویت ذخایر سوخت و ارتقای هماهنگی میان بخشهای مختلف انجام شده است.
وی با بیان اینکه تولید، انتقال و توزیع سوخت در کشور بهصورت مستمر پایش میشود، افزود: خوشبختانه با تلاش کارکنان شرکتهای تابع وزارت نفت، ذخایر نفتگاز نیروگاهی در وضع مطلوبی قرار دارد و تحویل سوخت به نیروگاهها مطابق برنامه و حتی فراتر از پیشبینیها در حال انجام است که این موضوع نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور در روزهای سرد سال دارد.
وزیر نفت همچنین با قدردانی از کارکنان صنعت نفت در سراسر کشور تصریح کرد: کارکنان این صنعت در بخشهای تولید، پالایش، انتقال و توزیع، با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری بالا، شبانهروز برای تأمین انرژی مورد نیاز مردم تلاش میکنند و نتیجه این تلاشها، افزایش ضریب اطمینان در تأمین سوخت زمستانی است.
پاکنژاد با اشاره به هماهنگی نزدیک وزارت نفت با سایر دستگاههای اجرایی ازجمله وزارت نیرو و سازمانهای مرتبط گفت: این هماهنگیها سبب شده است مدیریت مصرف، تأمین سوخت نیروگاهها و پاسخگویی به اوج مصرف زمستانی با دقت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: وزارت نفت دولت چهاردهم با تکیه بر برنامهریزی اصولی، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، تضمین پایداری انرژی کشور را وظیفهای راهبردی میداند و با تمام توان در این مسیر گام برمیدارد تا مردم زمستانی آرام و بدون دغدغه را پشت سر بگذارند.
نظر شما