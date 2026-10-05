به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تقدیر از دانش آموزان فعال در رشته های قرآنی در سمنان از برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز اظهار کرد: مرحله نخست این مسابقات در اسفندماه ۱۴۰۴ به‌صورت مجازی و با حضور ۶۵۴ دانش‌آموز دختر و پسر استان در ۱۴ رشته برگزار شد.

وی افزود: پس از برگزاری مرحله نخست، ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان منتخب به مرحله دوم راه یافتند که این مرحله در مردادماه و به‌صورت حضوری برگزار شد و در نهایت ۵۴ دانش‌آموز استان به مرحله کشوری راه یافتند.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان همچنین ادامه داد: پس از مشخص شدن دانش‌آموزان راه‌یافته به مرحله کشوری، دوره توانمندسازی ویژه این دانش‌آموزان با حضور مدرسان کشوری برگزار شد تا آنان با آمادگی بیشتری در مرحله نهایی مسابقات حضور یابند.

کرمانی درباره مرحله کشوری مسابقات توضیح داد: مرحله کشوری مسابقات در شهریورماه برگزار شد و نتایج نهایی آن، موفقیت دانش‌آموزان استان در کسب چهار رتبه برتر کشوری را به همراه داشت.

وی گفت: فرنیا شحنه رتبه اول کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، حنانه امینی‌فر رتبه چهارم کشوری رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، محمدمهدی احسانی رتبه سوم کشوری رشته ترتیل قرآن کریم و زهرا معینی رتبه اول کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم را کسب کردند.