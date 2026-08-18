هیچ گونه خسارتی به زیرساخت های شیلاتی میناب در جنگ اخیر وارد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، معین دهقانی، رئیس اداره شیلات میناب، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان میناب به تشریح وضعیت فعلی و برنامه های این اداره پرداخت.

وی با اعلام اینکه در شهرستان میناب ۱۴۲ مزرعه شیلاتی در سایت‌های کلاهی، تیاب و گرگان فعال هستند، افزود: همچنین ۶۵۸ قایق صیادی و ۸۶ لنج مجاز در این منطقه فعالیت دارند که عمده آنها در بندر کلاهی مستقر هستند.

دهقانی با بیان اینکه زیرساختهای شیلات با کاستی هایی رو به رو است، مهمترین چالش را نبود اسکله مناسب دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه امکان احداث اسکله جدید در حال حاضر وجود ندارد، لایروبی اسکله های موجود در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس شیلات میناب در ادامه به ظرفیت صیادی در آب های دور اشاره کرد و گفت: پیشتر دسترسی به این آب ها به درستی میسر نبود، اما اکنون شرایط برای حضور صیادان در این مناطق فراهم شده است.

وی درباره خسارت های ناشی از جنگ اخیر در حوزه شیلات، اظهار داشت: خوشبختانه به زیرساخت ها و تجهیزات صیادان تحت پوشش خسارتی وارد نشده، اما در این حوادث دو تن از صیادان غیرتحت پوشش به شهادت رسیده و تجهیزات آنها نیز آسیب دیده است.

دهقانی در پایان یادآور شد: در میان شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه نیز فرزندان صیادان تحت پوشش شیلات حضور دارند که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.