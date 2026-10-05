حیدری: بوشهر باید روایت ماندگار شهدای خود را به نسل جدید منتقل کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی کمیته تکریم شهدا و ایثارگران و کمیته جمع‌آوری آثار شهدا که با حضور سردار عبدالرضا دشتی جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و اعضای ستاد کنگره سرداران، امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید استان بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: باید برای همه شهدا کار ارزشمند و ماندگاری صورت گیرد و از همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف استفاده شود.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی شهدا به نسل‌های جدید افزود: امروز لازم است در برنامه‌های مرتبط با شهدا، جوانان نقش جدی و محوری داشته باشند و برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که بتواند ارتباط مؤثری با نسل جوان و نوجوان برقرار کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر تصریح کرد: برگزاری کنگره‌های شهدا نیز باید با رویکردی نوین دنبال شود و شیوه‌های جدیدی برای معرفی سیره، سبک زندگی و منش شهدا به نسل امروز مورد استفاده قرار گیرد.

حیدری ادامه داد: ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه ایثار و شهادت می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مهم و اثرگذار در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

کنگره شهدا باید از قالب‌های سنتی فاصله بگیرد

وی با بیان اینکه شیوه برگزاری کنگره‌های شهدا در سال‌های اخیر تغییر کرده است، گفت: کنگره‌های شهدا دیگر نباید صرفاً به سخنرانی و برنامه‌های رسمی محدود شوند، بلکه باید در حوزه‌های مختلف از جمله محتوا، شعار، برنامه‌های فرهنگی و هنری و شیوه ارائه پیام شهدا، رویکردی متفاوت و اثرگذار داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: کنگره شهدا باید بستری برای معرفی الگوهای واقعی به جامعه باشد؛ چراکه هدف اصلی این است که شهدا، سبک زندگی، سیره، منش و ویژگی‌های اخلاقی آنان به نسل امروز معرفی شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ قرآنی در برنامه‌های فرهنگی استان بیان کرد: فرهنگ قرآنی نیز باید به شکل شایسته‌ای در برنامه‌های فرهنگی معرفی شود و با توجه به ظرفیت استان بوشهر به عنوان یکی از پایگاه‌های قرآنی کشور، این موضوع باید جایگاه مناسبی در برنامه‌های فرهنگی و مرتبط با کنگره شهدا داشته باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: برنامه‌های مرتبط با شهدا باید به سمت اثرگذاری بیشتر حرکت کنند و در کنار برخورداری از محتوای ارزشمند، توانایی جذب نسل جوان و نوجوان را نیز داشته باشند.

وی استفاده از ظرفیت هنر را در این زمینه ضروری دانست و گفت: اگر قرار است مفاهیم ارزشمند ایثار، شهادت، مقاومت و سبک زندگی شهدا به نسل جدید منتقل شود، نمی‌توان از ظرفیت هنر و شیوه‌های نوین روایت غافل شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر اظهار کرد: باید بتوانیم شهدا را به زبان مناسب برای نسل جدید معرفی کنیم، ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نسل امروز بشناسانیم و سبک و سیره شهدا را با استفاده از ابزارها و قالب‌های متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه روایت کنیم.

بوشهر؛ سرزمین حماسه‌های ماندگار

حیدری با اشاره به پیشینه تاریخی و حماسی استان بوشهر گفت: بوشهر از جمله مناطقی است که حماسه‌های مهمی در تاریخ کشور در آن رقم خورده و مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی نقش برجسته‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند.

وی افزود: نماد مبارزه مستقیم با آمریکا از بوشهر و قهرمانان این خطه نشأت گرفته است و فرزندان این سرزمین در عرصه‌های مختلف زمینی، دریایی و هوایی حماسه‌های ماندگاری آفریده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر تصریح کرد: این پیشینه تاریخی و حماسی ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تولید محتوای فرهنگی و هنری و معرفی الگوهای ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید است و باید از این ظرفیت به شکل مناسب استفاده شود.

وی در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی استان برای روایت حماسه‌های بوشهر و معرفی الگوهای ایثار و شهادت به نسل‌های جدید، یک ضرورت است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید در این مسیر نقش خود را به شکل مؤثر ایفا کنند.