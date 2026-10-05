برخورد اتوبوس شرکت واحد با ساختمان مسکونی در اراک ۱۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با یک منزل مسکونی و علمک گاز ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه امروز دوشنبه در انتهای خیابان صفری منطقه کرهرود، بلافاصله به سامانه آتش‌نشانی اراک اعلام شد.

با اعلام این گزارش، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱۹۰ آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان با حضور در صحنه و با توجه به خطرات ناشی از نشت احتمالی گاز، بلافاصله اقدام به ایمن‌سازی کامل محدوده، قطع جریان گاز و جلوگیری از بروز حوادث ثانویه و آتش‌سوزی کردند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۱۲ نفر دچار مصدومیت شدند که عوامل امدادی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به پرسنل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.

همچنین در این عملیات، ۴ تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شامل ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس برای امدادرسانی به مصدومان و مدیریت بحران حادثه در محل حضور یافتند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص علت وقوع این سانحه و وضعیت عمومی مصدومان متعاقباً اعلام خواهد شد.