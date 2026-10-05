باند کشتار غیرمجاز طیور در بابل متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی واحد حراست اداره‌کل دامپزشکی مازندران و شناسایی یک واحد غیرمجاز، عملیات مشترکی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان در شهرستان بابل انجام شد.

وی افزود: در این عملیات که ساعت ۲۳ شب انجام شد، دو دستگاه کامیون حامل مرغ‌های تخم‌گذار و مرغ مادر که در شرایط کاملاً غیربهداشتی نگهداری می‌شدند، به همراه تجهیزات کشتار و پرکنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران درباره نحوه فعالیت این واحد غیرمجاز گفت: متخلفان با کشتار طیور بدون رعایت ضوابط شرعی و بهداشتی، مرغ‌های پایان‌دوره را بسته‌بندی کرده و با استفاده از شیوه‌های متقلبانه، آنها را در بازارهای محلی به عنوان مرغ بومی و محلی عرضه می‌کردند.

آقاپور کاظمی این اقدام را مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی دانست و افزود: با دستور مقام قضایی و هماهنگی‌های انجام‌شده، محموله مرغ‌های زنده برای انجام فرآیند کشتار صنعتی، انجماد، ضبط موقت و نمونه‌برداری‌های آزمایشگاهی به کشتارگاه منتقل شد.

وی ادامه داد: پرونده متخلفان این مرکز برای طی مراحل قانونی و صدور احکام بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اهمیت صیانت از سلامت و امنیت غذایی جامعه گفت: امنیت غذایی شهروندان خط قرمز دامپزشکی است و با هرگونه فعالیت غیرقانونی که سلامت عمومی را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

آقاپور کاظمی از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی و طیور مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، موارد را از طریق سامانه نظارتی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ گزارش کنند.