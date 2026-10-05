بهسازی هزار کیلومتر از راه های اصلی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، در ستاد راهبری و ایمنی راه‌های استان کرمان با اشاره به ۲۵ هزار کیلومتر طول محورهای مواصلاتی کرمان اظهار کرد: طی شش ماه نخست امسال، ۱۰۹ میلیون تردد در محورهای استان ثبت و ۲۴ میلیون تن بار جابه‌جا شده است که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت در حوزه راهداری و پلیس راه است.

وی با اشاره به کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات در استان کرمان افزود: در حالی که آمار فوتی‌های تصادفات در کشور ۲ درصد افزایش یافته، این شاخص در استان کرمان ۲.۸ درصد کاهش داشته و در مجموع شاهد کاهش ۴.۸ درصدی فوتی‌های تصادفات استان هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: در راستای نهضت آسفالت و بهسازی یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های اصلی استان که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده، تاکنون عملیات بهسازی یک‌هزار کیلومتر انجام شده است که این اقدام پس از ۱۵ سال، حرکتی مثبت در حوزه راه‌های استان محسوب می‌شود.

ذاکری، همچنین از اخذ مصوبه وزارت راه و شهرسازی برای دوبانده شدن ۲۲۰ کیلومتر از راه‌های استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در دستور کار قرار گرفته و اجرای آنها می‌تواند به بهبود وضعیت راه‌های استان کمک کند.

وی در پایان از افتتاح طرح‌های عمرانی در حوزه راه، پل و یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در نیمه دوم آبان‌ماه خبر داد.