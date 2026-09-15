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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۵

ایمن‌ سازی ۱۰۱ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های استان کرمان

ایمن‌ سازی ۱۰۱ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های استان کرمان

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای کرمان از ایمن‌ سازی ۱۰۱ نقطه حادثه‌ خیز در محورهای مواصلاتی این استان طی پنج ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، اظهار کرد: ارتقای ایمنی محورها و کاهش نقاط حادثه‌ خیز از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه راهداری است و در پنج ماه گذشته، ۱۰۱ نقطه حادثه‌ خیز به‌ صورت امانی ایمن‌سازی شده است.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این نقاط در شهرستان‌های شهربابک، سیرجان و کرمان قرار داشته که با اجرای اقداماتی از جمله اصلاح شیب شیروانی و نصب تابلو و علائم جاده‌ای ایمن‌سازی شده‌اند.

عبداللهی، با اشاره به تداوم اقدامات ایمنی در محورهای استان کرمان اظهار کرد: نصب حفاظ بتنی در محور کرمان– زرند و نصب نرده حفاظ پل‌ها در محورهای شهرستان سیرجان در حال اجرا است.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان تصریح کرد: هدف ما اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی، بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی و روستایی و همچنین آموزش کاربران جاده‌ای است تا با کاهش سوانح، زمینه تردد ایمن‌تر و کاهش حوادث ناگوار در جاده‌های استان فراهم شود.

کد مطلب 6947531

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