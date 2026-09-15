به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان، عصر سه شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از قطعات سوم و چهارم باند دوم محور «رفسنجان ـ نوق» گفت: امروز استان کرمان در حوزه راه، فعالیتی کمنظیر و بینظیر را تجربه میکند و چندین پروژه ساخت راه در شهرستانهای مختلف استان در حال اجراست.
محمدعلی طالبی، افزود: در شهرستانهای رفسنجان، زرند، انار، جنوب، شرق و غرب استان کرمان پروژههای مختلف راهسازی در حال اجراست و در حوزه بهسازی و روکش آسفالت نیز یکی از بیسابقهترین فعالیتها را شاهد هستیم؛ به گونهای که هماکنون ۴۰ شرکت پیمانکاری با وجود همه محدودیتهای موجود در کشور، در حال فعالیت هستند.
وی، خاطرنشان کرد: در دیدار روز گذشته با وزیر راه و شهرسازی نیز از پروژههای در حال اجرای حوزه راه استان کرمان تقدیر شد.
وی با اشاره به پروژههای آزادراهی استان گفت: اتفاقات خوبی برای پروژه آزادراه «انار ـ شهربابک ـ سیرجان ـ باغات» در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن این پروژه، برنامهریزی احداث آزادراه «انار ـ رفسنجان ـ کرمان ـ بم» را با انتخاب شرکای ذیصلاح در حوزه آزادراهی آغاز خواهیم کرد.
استاندار کرمان، تکمیل شبکه بزرگراهی این استان را یکی از اولویتهای اصلی دانست و افزود: با کمک نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن پرداخت شده و در سطح شهرستان رفسنجان نیز بخش قابل توجهی از این اعتبارات به حوزه راه اختصاص یافته است.
فعالیت ۱۷ پیمانکار در پروژههای راه رفسنجان و انار
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از استاندار کرمان به دلیل پیگیری وضعیت بهبود راههای استان کرمان، اظهار کرد: امروز مردم میبینند جادهای که سالها شاهد وقوع حوادث در آن بودهاند، شاهد یک اتفاق بزرگ و تحول اساسی است.
احمد انارکی محمدی، افزود: در حال حاضر هشت جاده در سطح شهرستان رفسنجان در حال آسفالتریزی است و در جاده نوق به کشکوئیه که حوادث زیادی در آن رخ میداد، امروز کار بزرگی در حال انجام است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس همچنین با اشاره به جاده داوران گفت: بخشی از این جاده زیرسازی شده و امیدواریم از محل مسئولیت اجتماعی معادن برای آسفالت این مسیر نیز کمک شود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون حدود ۱۷ پیمانکار در شهرستانهای رفسنجان و انار در حوزه بهسازی جادهها و اجرای روکش آسفالت فعالیت میکنند.
گفتنی است بیش از ۲۰۰ کیلومتر از راههای استان کرمان در دست قرارداد است و برای تبدیل شبکه راهی این استان به شبکه بزرگراهی، حدود ۶۵۰ کیلومتر راه دیگر نیاز به ایجاد دارد.
برآورد میشود اجرای این میزان پروژه با قیمتهای امروز، به حدود ۵۰ همت اعتبار نیاز داشته باشد.
گفتنی است در این پروژه ۱۱۹ هزار و ۹۴۱ مترمکعب خاکبرداری انجام شده و بیش از ۲ میلیون مترمربع ـ سانتیمتر آسفالت در مسیر اجرا شده است.
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