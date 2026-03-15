تداوم بارندگی و احتمال تگرگ در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که روز گذشته در خصوص آن هشدار نارنجی صادر شده بود، طی امروز و فردا جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: فعالیت این سامانه به تناوب موجب وزش باد، بارندگی و در برخی ساعات رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که در برخی مناطق میتواند با آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارشها در بعضی نقاط ممکن است به شکل رگبار تگرگ رخ دهد و احتمال سیلابی شدن مسیلها نیز وجود دارد، بنابراین لازم است شهروندان و دستگاههای امدادی تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
زورآوند ادامه داد: همچنین در برخی ساعات فعالیت این سامانه، وزش باد میتواند موجب غبارآلود شدن هوا در مناطق مرزی استان شود.
وی درباره وضعیت جوی استان در روزهای آینده گفت: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دمای شبانه، تشکیل مه بهویژه در ساعات ابتدایی روز و در مناطق مرطوب و کوهستانی و همچنین رشد ابر در برخی ساعات مهمترین پدیدههای جوی مورد انتظار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در دو روز پایانی هفته نیز با ورود موج ناپایدار دیگری به منطقه، شرایط برای وقوع بارندگی دوباره در سطح استان فراهم میشود.
