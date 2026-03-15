  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

تداوم بارندگی و احتمال تگرگ در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از فعالیت سامانه بارشی در استان طی امروز و فردا خبر داد و گفت: این سامانه سبب بارندگی، رعدوبرق، وزش باد و احتمال آبگرفتگی معابر می‌شود.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که روز گذشته در خصوص آن هشدار نارنجی صادر شده بود، طی امروز و فردا جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه به تناوب موجب وزش باد، بارندگی و در برخی ساعات رعدوبرق در سطح استان خواهد شد که در برخی مناطق می‌تواند با آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها در بعضی نقاط ممکن است به شکل رگبار تگرگ رخ دهد و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها نیز وجود دارد، بنابراین لازم است شهروندان و دستگاه‌های امدادی تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

زورآوند ادامه داد: همچنین در برخی ساعات فعالیت این سامانه، وزش باد می‌تواند موجب غبارآلود شدن هوا در مناطق مرزی استان شود.

وی درباره وضعیت جوی استان در روزهای آینده گفت: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دمای شبانه، تشکیل مه به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز و در مناطق مرطوب و کوهستانی و همچنین رشد ابر در برخی ساعات مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در دو روز پایانی هفته نیز با ورود موج ناپایدار دیگری به منطقه، شرایط برای وقوع بارندگی دوباره در سطح استان فراهم می‌شود.

کد خبر 6775416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها