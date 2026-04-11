علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشههای هواشناسی، سامانهای بارشی از اواسط وقت امروز (شنبه) تا اواخر روز دوشنبه جو استان را تحت تأثیر قرار داده و به تناوب سبب بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در نقاط مختلف استان میشود.
وی با اشاره به اوج فعالیت این سامانه افزود: بارشها در روز یکشنبه، بهویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود که این وضعیت میتواند در برخی نقاط منجر به آبگرفتگی معابر عمومی و رگبار تگرگ شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به احتمال نفوذ غبار نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به وزش باد، احتمال اینکه طی ساعاتی از روز دوشنبه، هوای مناطق مرزی استان کموبیش غبارآلود شود، دور از انتظار نیست.
زورآوند در خصوص وضعیت جوی در روزهای میانی هفته بیان کرد: به دنبال خروج این سامانه، از روز سهشنبه تا پایان هفته به دلیل استقرار شرایط پایدار در جو منطقه، پدیده قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و آسمانی صاف تا قسمتی ابری را شاهد خواهیم بود.
وی در پایان به نوسانات دمایی طی روزهای آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوا که امروز و امشب در اغلب نقاط افزایش مییابد، از فردا تا صبح سهشنبه بهتدریج کاهش یافته و در ادامه از روز سهشنبه تا پایان هفته مجدداً روند افزایشی خواهد داشت.
