محمود روحانی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی و ساماندهی ۳۰ کیلومتر از راه‌های روستایی منطقه سرشیو سقز به پایان رسیده و این روند با هدف ارتقای کیفیت مسیرهای ارتباطی روستاها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این عملیات در مسیرهای روستایی منتهی به هرمیدول، حاجی عبدل، مام سیوه‌دین، هنگه‌چینه، میک، سیاه‌نزار، سیفه‌تاله و مازوجدار اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سقز بیان کرد: بخش مهمی از اقدامات انجام‌شده شامل پاکسازی و احیای قنوهای حاشیه راه، تسطیح و رگلاژ مسیرها و اصلاح شانه‌های راه بوده است.

تداوم بهسازی راه‌های روستایی پیش از بارندگی

روحانی‌زاده با اشاره به اجرای عملیات در محورهای شیپانجو ـ مام سیوه‌دین و دوآب ـ سیاه‌نزار عنوان کرد: رفع افتادگی شانه راه و اصلاح وضعیت مسیرها از دیگر اقداماتی بوده که در این محورها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اکیپ‌های راهداری سقز تا پیش از آغاز فصل بارندگی در محورهای روستایی حضور خواهند داشت و عملیات تسطیح، رگلاژ، اصلاح شانه و بهسازی راه‌ها را متناسب با نیاز هر مسیر دنبال می‌کنند.