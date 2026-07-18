بهسازی ۳ کیلومتر جاده روستایی در دلفان

عارف امرایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات جامع بهسازی محور روستایی «ایمان آباد» به طول سه کیلومتر و با استفاده از ماشینآلات سنگین شهرستان دلفان اجرا شد.
وی گفت: این عملیات شامل تیغه زنی، تسطیح و رگلاژ، و شانه سازی، سطح راه بوده که باهدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود وضعیت عبورومرور و تسهیل دسترسی اهالی روستای «ایمان آباد» انجام شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، عنوان کرد: اجرای این اقدامات در راستای رسیدگی به راههای روستایی و افزایش کیفیت خدماترسانی به ساکنان روستای «ایمان آباد» از توابع بخش «کاکاوند شرقی» انجام شد و مسیرهای یادشده پس از انجام عملیات، برای تردد آمادهسازی شد.
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