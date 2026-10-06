سرهنگ نصیریان: ۵۴ درصد موتورسواران لنگرود گواهینامه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فتح‌الله نصیریان عصر سه‌شنبه در همایش «کلاهی برای زندگی» با تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: امسال هفته انتظامی با شعار «پلیس مجاهد، جامعه مقتدر» برگزار می‌شود و پلیس با تمام توان در کنار شهروندان برای ارتقای نظم و امنیت و کاهش حوادث ترافیکی تلاش می‌کند.

سرپرست پلیس راهور استان گیلان با اشاره به آمار تصادفات در استان گفت: آمارها صرفاً یک عدد نیستند، بلکه پیام و هشداری برای همه ما هستند و نباید از کنار آنها به سادگی عبور کرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جانباختگان حوادث رانندگی را موتورسواران تشکیل می‌دهند، افزود: در استان گیلان از ۳۰ جانباخته مرتبط با این بخش، حدود ۷۰ درصد را جوانان در بازه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال تشکیل می‌دهند که این آمار واقعاً دردناک و نگران‌کننده است.

سرهنگ نصیریان با اشاره به وضعیت شهرستان لنگرود تصریح کرد: در لنگرود نیز از هفت جانباخته حوادث، شش نفر مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده‌اند که این رقم نشان می‌دهد موتورسواران در شمار آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیکی قرار دارند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در شهرستان لنگرود حدود ۱۳ هزار دستگاه موتورسیکلت وجود دارد که تنها ۴۶ درصد از راکبان آنها دارای گواهینامه هستند و ۵۴ درصد فاقد گواهینامه‌اند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش حوادث، ساماندهی وضعیت گواهینامه موتورسواران است.

سرپرست پلیس راهور استان گیلان با تأکید بر ضرورت دریافت گواهینامه موتورسیکلت گفت: شهروندان می‌توانند با طی مراحل قانونی و آموزشی، گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند و این موضوع علاوه بر افزایش آگاهی و پایبندی به مقررات، امکان بهره‌مندی از مزایای قانونی و بیمه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

سرهنگ نصیریان موتورسیکلت را وسیله‌ای با آسیب‌پذیری بالا دانست و افزود: موتورسیکلت وسیله نقلیه‌ای است که در صورت استفاده نادرست می‌تواند فاصله بسیار کوتاهی میان سلامت و آسیب ایجاد کند؛ به همین دلیل رعایت قوانین و استفاده از تجهیزات ایمنی، به‌ویژه کلاه ایمنی، ضروری است.

وی با اشاره به مشاهدات خود از وضعیت مصدومان حوادث رانندگی در بیمارستان تصریح کرد: بخش عمده‌ای از افرادی که به دلیل حوادث موتورسیکلت در بیمارستان بستری می‌شوند، با صدمات جدی مواجه هستند و بسیاری از این حوادث با رعایت مقررات و استفاده از کلاه ایمنی قابل پیشگیری است.

سرپرست پلیس راهور استان گیلان اضافه کرد: خانواده‌ها نیز در پیشگیری از حوادث نقش مهمی دارند و نباید به بهانه‌هایی مانند هدیه تولد یا موفقیت فرزندان، برای نوجوانانی که هنوز شرایط قانونی و سنی لازم را ندارند، موتورسیکلت تهیه کنند.

سرهنگ نصیریان در پایان تأکید کرد: رعایت مقررات، داشتن گواهینامه، استفاده از کلاه ایمنی و توجه به اصول رانندگی، چهار موضوع مهمی است که می‌تواند به کاهش حوادث و حفظ جان موتورسواران و خانواده‌های آنان کمک کند.