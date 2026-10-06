کشف ۱۰ کیلو مواد مخدر صنعتی از خودرو حمل جسد در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک باند حرفه‌ای در زمینه قاچاق مواد مخدر، موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بابل قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات اعضای این باند، مسیر انتقال محموله مواد مخدر را شناسایی کرده و در عملیاتی هدفمند، خودروی مورد نظر را تحت کنترل و مراقبت قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به شگرد متهمان برای انتقال محموله، تصریح کرد: اعضای این باند با سوءاستفاده از یک خودروی حامل جسد، اقدام به جاسازی و انتقال مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور به مقصد شهرستان بابل کرده بودند.

عزیزی ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات با متوقف کردن خودرو، پنج نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند و در بازرسی تخصصی از خودرو، ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را که به صورت ماهرانه در داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

وی همچنین از مقاومت دو نفر از قاچاقچیان در جریان عملیات خبر داد و گفت: مأموران در مواجهه با مقاومت این افراد، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانون به‌کارگیری سلاح، اقدام به زمین‌گیر کردن آنها کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای شناسایی و برخورد با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.