معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان با معرفی ترکیب کامل بازیکنان و کادر فنی، خود را برای حضور در رقابت‌های فصل ۱۴۰۵ آماده می‌کند.

لیست بازیکنان به همراه شماره پیراهن:

۶ – سارا افرازی

۷ – نرگس مرادی

۸ – سحر زمانی فرد

۱۰ – وجیهه صادقی

۱۱ – فاطمه آزمون

۱۴ – مهسا آرامش

۱۵ – حدیث مرشدی

۱۷ – آدینه حسن زاده

۱۹ – مریم محمدزاده

۲۱ – مهناز علیزاده

۷۶ – مژگان مهدی‌زاده

۷۷ – اسرا حیدری نژاد

۸۱ – مائده انصاری

۸۸ – مهسا عرب

کادر فنی تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان:

مدیر تیم: معصومه فیروزی زاده

سرمربی: کلثوم دارا

مدیر رسانه: لیدا رضائی

مربی: زهرا مرادی زاده

تدارکات: مهرانگیز زاهدی

گفتنی است تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال بانوان کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود.