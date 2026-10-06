معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان با معرفی ترکیب کامل بازیکنان و کادر فنی، خود را برای حضور در رقابتهای فصل ۱۴۰۵ آماده میکند.
لیست بازیکنان به همراه شماره پیراهن:
۶ – سارا افرازی
۷ – نرگس مرادی
۸ – سحر زمانی فرد
۱۰ – وجیهه صادقی
۱۱ – فاطمه آزمون
۱۴ – مهسا آرامش
۱۵ – حدیث مرشدی
۱۷ – آدینه حسن زاده
۱۹ – مریم محمدزاده
۲۱ – مهناز علیزاده
۷۶ – مژگان مهدیزاده
۷۷ – اسرا حیدری نژاد
۸۱ – مائده انصاری
۸۸ – مهسا عرب
کادر فنی تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان:
مدیر تیم: معصومه فیروزی زاده
سرمربی: کلثوم دارا
مدیر رسانه: لیدا رضائی
مربی: زهرا مرادی زاده
تدارکات: مهرانگیز زاهدی
گفتنی است تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال بانوان کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود.
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