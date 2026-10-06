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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان

معرفی کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان

بندرعباس - تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان در آستانه فصل جدید رقابت‌ها، ترکیب بازیکنان و کادر فنی خود را برای فصل ۱۴۰۵ معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان با معرفی ترکیب کامل بازیکنان و کادر فنی، خود را برای حضور در رقابت‌های فصل ۱۴۰۵ آماده می‌کند.

لیست بازیکنان به همراه شماره پیراهن:

۶ – سارا افرازی

۷ – نرگس مرادی

۸ – سحر زمانی فرد

۱۰ – وجیهه صادقی

۱۱ – فاطمه آزمون

۱۴ – مهسا آرامش

۱۵ – حدیث مرشدی

۱۷ – آدینه حسن زاده

۱۹ – مریم محمدزاده

۲۱ – مهناز علیزاده

۷۶ – مژگان مهدی‌زاده

۷۷ – اسرا حیدری نژاد

۸۱ – مائده انصاری

۸۸ – مهسا عرب

کادر فنی تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان:

مدیر تیم: معصومه فیروزی زاده

سرمربی: کلثوم دارا

مدیر رسانه: لیدا رضائی

مربی: زهرا مرادی زاده

تدارکات: مهرانگیز زاهدی

گفتنی است تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان در فصل گذشته لیگ برتر فوتسال بانوان کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شده بود.

کد مطلب 6969440

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