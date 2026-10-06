همزمانی چالش لاغری و چاقی کودکان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در جلسه بهبود تغذیه کودکان و نوجوانان که در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد، با هشدار نسبت به روند افزایشی چاقی و بیماری‌های متابولیک در سنین پایین، اظهار داشت: برای داشتن نسل آینده سالم، سیاست‌های پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر باید بیش از گذشته بر کودکان و نوجوانان و به‌ویژه گروه سنی زیر ۱۸ سال متمرکز شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش چاقی صرفاً به معنای بالا رفتن وزن نیست، افزود: چاقی با مجموعه‌ای از اختلالات متابولیک همراه است و کاهش سن ابتلا به دیابت نوع ۲ یکی از پیامدهای نگران‌کننده این روند محسوب می‌شود. کاهش فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و اختلالات متابولیک از عواملی هستند که سلامت کودکان و نوجوانان را در سال‌های آینده تحت تأثیر قرار می‌دهند.

تداوم نابرابری تغذیه‌ای در برخی مناطق کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تفاوت شاخص‌های تغذیه‌ای در استان‌های کشور گفت: در برخی مناطق به‌ویژه جنوب و جنوب شرق کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بخش‌هایی از کرمان، شاخص‌های لاغری و سوءتغذیه کودکان همچنان بالاست و این مسئله باید از منظر عدالت در سلامت مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیسی تأکید کرد: رفع این نابرابری‌ها صرفاً در اختیار وزارت بهداشت نیست و نیازمند سیاست‌گذاری کلان و همکاری منسجم دستگاه‌های مختلف است. وزارت بهداشت می‌تواند وضعیت را رصد کند، هشدارهای لازم را ارائه دهد و در زمینه ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی اقدام کند، اما حل ریشه‌ای سوءتغذیه نیازمند همکاری بین‌بخشی است.

وی با اشاره به برنامه حمایت تغذیه‌ای از کودکان زیر پنج سال خانواده‌های نیازمند، افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در این برنامه قرار دارند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مداخلات تغذیه‌ای، در صورتی که به‌درستی و به شکل هدفمند اجرا شوند، می‌توانند در کاهش شاخص‌های سوءتغذیه مؤثر باشند.

تمرکز بر زیر ۱۸ سال؛ راهبرد پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر گفت: اگر قرار است نسل آینده سالمی داشته باشیم، باید تمرکز اصلی را بر افراد زیر ۱۸ سال قرار دهیم. پیشگیری در این سنین هم ساده‌تر و هم کم‌هزینه‌تر است.

وی افزود: دانش‌آموزی که فعالیت بدنی مناسب و تغذیه سالم داشته باشد، دوران جوانی و میانسالی سالم‌تری خواهد داشت. به همین دلیل همکاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در این حوزه نقشی کلیدی دارد و باید بیش از گذشته تقویت شود.

رئیسی همچنین بر تسهیل حضور و فعالیت نظام سلامت در مدارس برای ارزیابی و پایش سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: سلامت دانش‌آموزان نیز بخشی از امنیت جامعه است و باید شرایط برای اجرای مؤثر برنامه‌های سلامت در مدارس فراهم شود.

شیر مدارس و تغذیه رایگان باید مستمر و هدفمند اجرا شود

معاون بهداشت، برنامه شیر مدارس، تغذیه رایگان دانش‌آموزان، ارتقای سواد تغذیه‌ای، بهبود وضعیت بوفه مدارس، مکمل‌یاری و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی را از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه تغذیه کودکان و نوجوانان برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه شیر مدارس گفت: اجرای این برنامه در سال‌های گذشته با ناپیوستگی‌هایی همراه بوده است، در حالی که استمرار و نظارت دقیق بر اجرای آن اهمیت زیادی دارد. مصرف شیر در محیط مدرسه می‌تواند به ایجاد عادت غذایی مناسب در کودکان و افزایش مصرف این ماده غذایی کمک کند.

رئیسی همچنین از تغییر شیوه تأمین مکمل‌ها در نظام بهداشت خبر داد و گفت: برای اطمینان از رسیدن مکمل‌ها به گروه‌های هدف، سازوکار تأمین و توزیع در حال اصلاح است تا دریافت مکمل در سامانه ثبت و امکان نظارت دقیق‌تر بر زنجیره توزیع فراهم شود.

اختلال خواب و کم‌تحرکی؛ دو تهدید سلامت دانش‌آموزان

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، اختلال خواب را یکی از مشکلات مهم دانش‌آموزان دانست و گفت: اختلال خواب می‌تواند پیامدهای متعددی برای سلامت کودکان داشته باشد و ارتباط آن با چاقی و اختلال رشد مورد توجه است.

وی کاهش فعالیت بدنی، افزایش استفاده از تلفن همراه و آموزش‌های غیرحضوری، حذف صبحانه و افزایش مصرف خوراکی‌های ناسالم را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت تغذیه و سلامت دانش‌آموزان عنوان کرد.

رئیسی در پایان بر ضرورت انجام بررسی‌های ملی و به‌روزرسانی داده‌های حوزه تغذیه تأکید کرد و گفت: برای سیاست‌گذاری مؤثر، نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت تغذیه‌ای کشور هستیم و در این زمینه اقدامات لازم برای انجام بررسی ملی و تدوین ابزارهای علمی آن در دستور کار قرار گرفته است.