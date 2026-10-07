خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با نزدیک شدن به فصل سرما، تأمین پایدار انرژی بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش تولید در استان اصفهان تبدیل شده است، استانی که به دلیل برخورداری از ظرفیت گسترده صنعتی و حضور واحدهای تولیدی در زنجیره‌های مختلف اقتصادی، از پیامدهای محدودیت تأمین گاز و برق تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی چگونگی مدیریت مصرف، پیش‌بینی‌پذیر کردن محدودیت‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی صنایع به انرژی مورد نیاز، نقش مهمی در حفظ استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارد.

در همین راستا مجموعه‌ای از راهکارها از جمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور برای مدیریت مصرف گاز، بهره‌گیری از سازوکار بورس برای خرید انرژی و گاز و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف افزایش انعطاف‌پذیری صنایع در برابر ناترازی انرژی و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در فصل سرد سال دنبال می‌شود.

با این حال مسئله تأمین انرژی تنها به میزان دسترسی صنایع به گاز و برق محدود نیست؛ نحوه اعمال محدودیت‌ها، امکان برنامه‌ریزی برای توقف یا کاهش فعالیت خطوط تولید و هزینه‌های ناشی از خاموشی و راه‌اندازی مجدد نیز بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. از همین رو، فعالان بخش تولید بر ضرورت مدیریت هدفمند محدودیت‌ها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین انرژی تأکید دارند.

ورود شرکت‌های کارور به مدیریت مصرف گاز

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از ظرفیت‌های ایجادشده برای مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: استفاده از توان شرکت‌های کارور از زمستان سال گذشته در شرکت گاز کشور مطرح شد، اما امسال نخستین زمستانی است که این شرکت‌ها به‌صورت عملیاتی وارد میدان می‌شوند.

وی افزود: تعداد شرکت‌های کارور استان به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و همکاری با این شرکت‌ها از تابستان آغاز شده است. بر این اساس، شرکت‌های کارور با سرمایه خود برای کاهش میزان مصرف اقدام می‌کنند و پس از تحقق صرفه‌جویی، گواهی صرفه‌جویی دریافت کرده و آن را در بورس به فروش می‌رسانند.

خسروی این سازوکار را فرصتی برای اجرای برنامه صرفه‌جویی از همین امسال دانست و گفت: با اجرای این برنامه می‌توان بخشی از تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد.

وی با اشاره به آثار محدودیت‌های انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: قطعی‌ها، وصل شدن‌ها و بی‌برنامگی در تأمین انرژی به صنایع آسیب می‌زند و خسارت ایجاد می‌کند. برای به حداقل رساندن این خسارت‌ها، تلاش می‌کنیم قطعی‌ها با برنامه باشد و از قطعی‌های بدون برنامه جلوگیری شود.

خسروی افزود: در ساعت‌هایی که امکان جبران محدودیت وجود دارد، مانند ساعات شب تا صبح یا روزهای تعطیل، تلاش می‌شود انرژی مورد نیاز به واحدهای تولیدی برسد تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و آسیب ناشی از محدودیت انرژی به حداقل برسد.

وی همچنین به اقدام صنایع برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع به سمت نصب نیروگاه‌های خورشیدی رفته‌اند یا از ظرفیت بورس برای خرید انرژی استفاده کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان درباره تأمین گاز نیز گفت: اگرچه در حوزه گاز امکان استفاده از نیروگاه یا توربین مشابه برق وجود ندارد، واحدها از ظرفیت بورس برای خرید گاز استفاده می‌کنند تا در فصل زمستان با کمبود گاز مواجه نشوند و این موضوع نیز به یک بازار گسترده تبدیل شده است.

محدودیت انرژی تولید صنایع را تحت تأثیر قرار می‌د

فرانک فرهنگ، دبیر کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر بخش تولید اظهار کرد: ناترازی مستمر انرژی تنها به کاهش یا توقف مقطعی تأمین انرژی واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود و افزایش هزینه تمام‌شده تولید، کاهش ظرفیت بالفعل بنگاه‌ها، اختلال در برنامه‌ریزی تولید و زنجیره تأمین و افزایش هزینه تعمیرات و راه‌اندازی مجدد را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که یک واحد صنعتی به دلیل محدودیت انرژی با کاهش ساعات کار یا ظرفیت عملیاتی مواجه می‌شود، هزینه‌های ثابت بر حجم کمتری از محصول سرشکن می‌شود و در نتیجه، حتی بدون افزایش قیمت انرژی، هزینه تولید هر واحد محصول افزایش می‌یابد.

فرهنگ با بیان اینکه میزان کاهش تولید در صنایع مختلف یکسان نیست، تصریح کرد: نوع فعالیت، شدت و مدت محدودیت، میزان وابستگی فرآیند تولید به انرژی و امکان جابه‌جایی ساعات تولید در این زمینه مؤثر است. در واحدهایی که فرآیند تولید پیوسته است، حتی محدودیت کوتاه‌مدت نیز می‌تواند کاهش قابل توجه تولید را به دنبال داشته باشد.

دبیر کمیسیون انرژی و صنایع پتروپالایشی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط می‌تواند افزایش استهلاک تجهیزات، ضایعات مواد اولیه و محصول نیمه‌ساخته و افزایش هزینه تعمیرات را به دنبال داشته باشد و تأخیر در تحویل سفارش‌ها و اختلال در زنجیره تأمین نیز از دیگر پیامدهای این محدودیت‌هاست.

برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی؛ ضرورت حفظ استمرار تولید

مجموعه راهکارهای مطرح‌شده برای مدیریت ناترازی انرژی در اصفهان نشان می‌دهد که عبور از فصل سرد سال، علاوه بر افزایش ظرفیت تأمین انرژی، به مدیریت مصرف، استفاده از ابزارهای اقتصادی و کاهش بی‌ثباتی در برنامه تأمین صنایع وابسته است. توسعه فعالیت شرکت‌های کارور، بهره‌گیری از ظرفیت بورس برای خرید انرژی و گاز و حرکت صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی، از جمله مسیرهایی است که برای کاهش آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

با این حال، همان‌طور که فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند، محدودیت‌های انرژی می‌تواند فراتر از کاهش مقطعی تولید، هزینه‌های ثابت بنگاه‌ها، استهلاک تجهیزات، میزان ضایعات و زمان تحویل سفارش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، پیش‌بینی‌پذیر بودن محدودیت‌ها و هماهنگی در نحوه اعمال آن‌ها، در کنار توسعه راهکارهای جایگزین تأمین انرژی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در نهایت کاهش آثار ناترازی انرژی بر صنایع اصفهان نیازمند پیوند میان برنامه‌های مدیریت مصرف و الزامات واقعی فرآیند تولید است؛ به‌گونه‌ای که ضمن استفاده از ظرفیت‌های جدید برای تأمین انرژی، امکان برنامه‌ریزی برای واحدهای صنعتی فراهم شود و هزینه‌های ناشی از توقف‌های ناخواسته به حداقل برسد. استمرار این رویکرد می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، کاهش اختلال در زنجیره تأمین و تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی استان در برابر محدودیت‌های انرژی کمک کند.