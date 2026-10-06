 زنجیره کامل گردشگری برای رونق اقتصاد محلی در شرق اصفهان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه شنبه در جریان سفر به شهرستان نایین و بازدید از مجموعه گردشگری در بخش انارک، ظرفیت‌های کویری این منطقه را در راستای توسعه اقتصادی، افزایش مدت ماندگاری گردشگران و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار اصفهان در حاشیه این بازدید، مناطق کویری استان را سرمایه‌ای فراتر از یک جاذبه طبیعی صرف خواند و اظهار کرد: گردشگری کویر یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی در مناطق شرقی استان اصفهان است که می‌تواند معیشت جوامع محلی را مستقیماً تقویت کند؛ لذا نیازمند معرفی هدفمند و حرفه‌ای است.

وی با تأکید بر ایجاد زنجیره کامل گردشگری تصریح کرد: جاذبه‌های طبیعی نباید به تنهایی دیده شوند؛ بلکه باید با ظرفیت‌های تاریخی، معماری منحصربه‌فرد، صنایع‌دستی، فرهنگ بومی و سبک زندگی مردم کویر تلفیق شوند تا شاهد افزایش مدت اقامت مسافران در این مناطق باشیم.

جمالی‌نژاد، توسعه بوم‌گردی را کلید ایجاد درآمد پایدار در مناطق کمتر برخوردار دانست و افزود: انارک و نایین از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ارزشمندی برخوردارند که با برنامه‌ریزی دقیق و روایتگری درست، پتانسیل تبدیل شدن به مقصدهای جذاب گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی را دارند.

استاندار اصفهان همچنین قرار گرفتن این منطقه در مسیر «طریق‌الرضا (ع)» را فرصتی استراتژیک برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت معنوی و توریستی، می‌تواند ضمن افزایش توقف مسافران، رونق اقتصاد گردشگری را در منطقه تضمین کند.

وی با اشاره به پیشینه درخشان نایین در حوزه‌های معماری، هنر فرش و صنعت عبابافی، خواستار معرفی خلاقانه این هویت تاریخی در کنار جاذبه‌های کویری شد و گفت: شناساندن هویت فرهنگی نایین، جایگاه این شهرستان را در نقشه گردشگری کشور ارتقا می‌دهد.

جمالی‌نژاد مجموعه گردشگری مشجری را به عنوان الگویی موفق از ظرفیت‌های قابل توسعه در منطقه ارزیابی کرد و افزود: وجود اقامتگاه، رصدخانه و فضاهای تفریحی در این مجموعه، زیرساخت مناسبی برای توسعه گردشگری کویری فراهم کرده است که می‌تواند به عنوان نمونه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار و تقویت معیشت مردم منطقه مد نظر قرار گیرد.