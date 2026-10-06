  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

سردار جوانی: مسیر اقتدار ایران در تنگه هرمز باید برای جامعه تبیین شود

سردار جوانی: مسیر اقتدار ایران در تنگه هرمز باید برای جامعه تبیین شود

بندرعباس-معاون سیاسی سپاه با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای ایران در نبرد هرمز گفت: مسیر اقتدار در تنگه هرمز و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در نبرد مستقیم با آمریکا برای جامعه تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست با روحانیون بندرعباس تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره مسیر اقتدار ایران در تنگه هرمز اظهار کرد: در زمینه مسیر اقتدار در تنگه هرمز باید بیش از پیش به جامعه اطلاع‌رسانی و ابعاد این اقتدار تبیین شود.

وی افزود: دستاوردهای رزمندگان و مردم هرمزگان در نبرد هرمز درخشان و قابل توجه است و باید این دستاوردها برای افکار عمومی تشریح شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ارتش آمریکا که در آغاز جنگ تحمیلی سوم ادعای حمله به جنوب ایران را مطرح می‌کرد، اکنون از ترس موشک‌های ایران به فاصله‌ای هزار کیلومتر دورتر از تنگه هرمز و خلیج فارس عقب‌نشینی کرده است.

جوانی با اشاره به ضرورت توجه به دستاوردهای حاصل از نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تبیین اهمیت مسیر اقتدار در تنگه هرمز به‌عنوان یک شاخص درخشان و همچنین تشریح دیگر دستاوردهای ملی در نبرد مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی باید به‌عنوان دو موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و تبیین این دستاوردها می‌تواند در تقویت شناخت جامعه از ظرفیت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6969780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها