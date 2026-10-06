به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در آیین انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جریان جنگ در ۴ دانشگاه کشور بر جایگاه بنیادین نهاد آموزش در ساختن آینده کشور تأکید کرد و گفت: ما همگی شاگردان و فرزندان دانشگاه هستیم و در تمام طول زندگی خود را مدیون مدرسه و دانشگاه می‌دانیم؛ هر آنچه داریم از مدرسه و دانشگاه است و واقعیت این است که مدرسه و دانشگاه یعنی آینده. اگر می‌خواهیم آینده کشور را بسازیم، باید مدارس و دانشگاه‌هایمان را بسازیم و این اقداماتی که صورت گرفته نیز با همین نگاه بوده است.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط خاص کشور پس از حملات ناجوانمردانه دشمن و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی تصریح کرد: پس از آسیب‌های ناشی از جنگ نظامی، جنگ اقتصادی علیه کشور ایجاد شد که همگی ما و آحاد مردم آثار اقتصادی آن را در زندگی روزمره لمس می‌کنیم. در ابتدا، مجموعه دولت و مسئولان تمام تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی‌های خود را به کار بستند تا در این جنگ اقتصادی مقتدرانه بایستند و از این گردنه و فشارهای وارده عبور کنند که ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد. طبیعتاً دولت باید یک برنامه منسجم و بسیار دقیق داشته باشد تا به ابعاد مختلف این جنگ اقتصادی پاسخ دهد.

برنامه هفت‌محوره دولت برای مهار بحران

وی در تبیین رویکرد منسجم دولت برای مقابله با شرایط کنونی افزود: پیش‌تر نیز اشاره شده بود که دولت یک برنامه هفت‌محوره را دنبال می‌کند. نخستین محور، بحث بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل تورم و نرخ ارز است که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد و به‌زودی آثار آن نمایان خواهد شد. محور دوم، موضوع تأمین منابع بودجه به واسطه فشارهای اقتصادی واردشده است تا از ایجاد فشار بودجه‌ای به اقصی نقاط کشور جلوگیری شود؛ این موضوع نیز در برنامه دولت دیده شده و منابع از طرق مختلف در حال تأمین است تا با فشارهای بخش واقعی اقتصاد و آثار تورمی مقابله کند.

وزیر اقتصاد، سومین تا هفتمین محورهای این برنامه را شامل حمایت از تولید و اشتغال (به‌ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم)، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجاری، مدیریت ناترازی انرژی، و حمایت از معیشت مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: در انتهای این برنامه، موضوع بازسازی زیرساخت‌ها قرار دارد که موضوع اصلی جلسه امروز است.

تشکیل «کارگروه نوسازی» و بسیج ابزارهای مالی کشور

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات اختصاصی وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: ما در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنا بر وظیفه ذاتی خود و ابزارهای در اختیار، برای هر یک از این محورها برنامه‌های مشخصی ایجاد کردیم؛ به طور مشخص، «کارگروه نوسازی» را تشکیل دادیم که هدف آن این است اگر آسیبی در کشور ایجاد شده و قرار است ذیل ستاد بازسازی دولت بازسازی صورت بگیرد، با یک نگاه «نوسازی» به این امر کمک کنیم. در این راستا تلاش کردیم ظرفیت‌های مختلف شامل حمایت از اشتغال بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری برای ساخت بنگاه‌های آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم، ظرفیت شبکه بانکی، بورس و بازار اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک را در کنار هم جمع کنیم تا فرآیند بازسازی و نوسازی در کشور تسهیل شود.

استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت بخش خصوصی و شبکه بانکی در امر بازسازی با کمترین هزینه، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت‌ها، اعتبار مالیاتی است. ما پیش‌تر تفاهم‌نامه دیگری را با معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت در خصوص استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان منعقد و ابلاغ کرده‌ایم. بر اساس این سازوکار، اگر شرکت‌ها در حوزه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تأییدیه مالیاتی به‌صورت پیش‌دستانه صادر می‌شود تا در زمان پرداخت مالیات دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: این ظرفیت ایجادشده، عمده مخاطبانش دانشگاه‌های برتر کشور هستند و من واقعاً می‌خواهم که از این بستر به بهترین شکل استفاده شود. دانشگاه‌های ما به‌ویژه دانشگاه‌های برتر در حوزه‌های توسعه R&D می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند تا منابع موجود در شرکت‌های خصوصی و بخش تولید که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش دانش و پژوهش را دارند، به‌صورت کاملاً هدفمند به کار گرفته شود.