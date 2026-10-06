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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

پایان فرار قاتل دختر جوان شاهرودی در پایتخت؛ابعاد قتل در دست بررسی است

پایان فرار قاتل دختر جوان شاهرودی در پایتخت؛ابعاد قتل در دست بررسی است

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری متهم به قتل دختر جوان در شهرک گلبرگ این شهر کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه در پایتخت خبر داد.

سرهنگ علیرضا شائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع قتل دختر جوانی در شهرک گلبرگ شاهرود، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه پلیس حاکی از آن بود که این خانم توسط برادر خود به قتل رسیده است.

وی با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب جرم متواری شده بود، افزود: تحقیقات پلیس در این زمینه به‌سرعت آغاز شد و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، رد پای متهم را در پایتخت شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی شاهرود پس از شناسایی محل اختفای متهم، به پایتخت اعزام شدند و در کمترین زمان موفق شدند قاتل را در مخفیگاهش شناسایی و کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر کنند.

شائینی با اشاره به انتقال متهم به شهرستان، تصریح کرد: تحقیقات بیشتر برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه و بررسی انگیزه متهم همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: رویکرد پلیس، برقراری امنیت اجتماعی و مقابله جدی با جرایم خشن است و تحقیقات در خصوص این پرونده تا روشن شدن ابعاد مختلف آن ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6969789

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