آشنایی کشورهای آفریقایی با ظرفیت صنعت تجهیزات پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی، در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران مد، گفت: با وجود جنگ‌های تحمیلی اخیر و محدودیت هایی که کشور با آنها مواجه است، نمایشگاه امسال میزبان مهمانانی از کشورهای اوراسیا، عراق، ترکیه، افغانستان، روسیه و آسیای جنوب شرقی خواهد بود.

وی افزود: با برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی و آشنایی آنها با ظرفیت صنعت تجهیزات پزشکی ایران، زمینه همکاری‌های جدیدی فراهم شده است.

رضایی ادامه داد: در همین راستا، پنل آفریقا با حضور نمایندگان چند کشور آفریقایی، مسوولان وزارت امور خارجه و فعالان تجارت تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود.

دبیر بین‌الملل و صادرات نمایشگاه ایران مد، گفت: همزمان با نمایشگاه، نشست‌های ایران و عراق و ایران و افغانستان نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: دو یا سه قرارداد تولید مشترک بین شرکت‌های ایرانی و طرف‌های آسیای جنوب شرقی و اوراسیا در نمایشگاه امضا و رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد)، در روزهای ۲۱ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار می شود.