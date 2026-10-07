بالاخره پارامونت و برادران وارنر ادغام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۲ استودیوی پارامونت و برادران وارنر با هم ادغام شدند تا یک کمپانی واحد با عنوان اسکای‌دنس به رهبری رئیس و مدیرعامل دیوید الیسون خلق شود.

این معامله ۱۱۱ میلیارد دلاری، ۲ استودیوی بزرگ، شبکه‌های تلویزیونی شامل CBS ،CNN، کمدی سنترال، MTV و TBS و سرویس‌های پخش پارامونت+ و HBO Max را گرد هم می‌آورد. این شرکت اعلام کرد که اسکای‌دنس جدید درآمد سالانه‌ای نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار خواهد داشت اما باید با ۸۰ میلیارد دلار بدهی خالص نیز دست و پنجه نرم کند.

این در حالی است که الیسون کمی بیش از یک سال پیش پارامونت را خرید و آن را با اسکای دنس ادغام کرد.

برای ادغام جدید الیسون ۴۳ ساله با موانع متعددی - از جمله پیشنهاد نتفلیکس مقابله کرد و پس از آن در برابر دادخواست ضد انحصار که توسط ۱۲ دادستان کل دموکرات مطرح شده بود - ایستاد.

خانواده الیسون - با حمایت چند میلیارد دلاری لری الیسون پدر غول فناوری دیوید - بزرگترین سهام اسکای دنس جدید را در اختیار دارند.

الیسون در بیانیه‌ای گفت: امروز یک روز تاریخی است، نه فقط برای اسکای‌دنس، بلکه برای کل صنعت ما. از همان ابتدا، هدف ما این بود که این ۲ استودیوی قدیمی را گرد هم آوریم و رقیبی قوی‌تر ایجاد کنیم، با استعداد، منابع و دسترسی برای روایت داستان‌های عالی در هر ژانر، در هر پلتفرم، برای مخاطبان در همه جا. در همین حال مخالفان ادغام آن را عملی در راستای کنترل بیشتر بر رسانه و کاهش خلاقیت می خواندند.

صندوق‌های ثروت ملی عربستان سعودی، قطر و ابوظبی نیز از سهامداران کمپانی جدید هستند.

الیسون دیروز و پیش از نهایی شدن ادغام، تیم رهبری ارشد اسکای‌دنس جدید را اعلام کرد که ۲ مدیر بخش سینمایی وارنرز جایی در آن نداشتند.

اسکای‌دنس اعلام کرد که محصولات پخش مستقیم پارامونت پلاس و اچ‌بی‌او مکس آن «به مرور زمان در یک سرویس واحد» ادغام خواهند شد.

همانطور که قبلاً توسط مدیران پارامونت اعلام شده بود، اسکای‌دنس جدید قصد دارد طی سه سال آینده بیش از ۶ میلیارد دلار «هم‌افزایی با نرخ اجرا» سالانه داشته باشد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها پس از ادغام‌ «در درجه اول» از فناوری، تدارکات، بازاریابی و بهینه‌سازی املاک و مستغلات حاصل خواهد شد.