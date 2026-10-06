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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

پاک‌نژاد مشاور رئیس جمهور شد

پاک‌نژاد مشاور رئیس جمهور شد

رئیس جمهور با صدور حکمی محسن پاک‌نژاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور با صدور حکمی محسن پاک‌نژاد وزیر سابق نفت را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در این حکم تصریح کرد: انتظار دارد ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در راستای حل مشکلات کشور و تحقق اهداف دولت مجدانه کوشا باشید.

متن این حکم به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن پاک‌نژاد

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس السره الشریف) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن بهره‌مندی از ظرفیت صاحب‌نظران و با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در راستای حل مشکلات کشور و تحقق اهداف دولت مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6969948
رامین عبداله شاهی

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