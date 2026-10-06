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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

مساجد باید به قلب تپنده تحولات اجتماعی محلات تبدیل شوند

مساجد باید به قلب تپنده تحولات اجتماعی محلات تبدیل شوند

ساری- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مساجد در تحولات اجتماعی و فرهنگی محلات، گفت: مساجد باید به قلب تپنده تحولات اجتماعی محلات تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی آموزش روایت نمایشگاه «مسجد جامعه‌پرداز» که با حضور مدیران، مسئولان و راهیاران تبلیغات اسلامی مازندران در ساری برگزار شد، با اشاره به اهمیت تبیین درست کارکردهای مسجد اظهار کرد: اشراف کامل بر محتوای نمایشگاه و استفاده هنرمندانه از ظرفیت‌های رسانه‌ای و روایت‌گری، از الزامات بیان اثربخش ارزش‌های دینی و ترویج فرهنگ مسجدمحوری در جامعه است.

وی با بیان اینکه مسجد می‌تواند محور تحولات فرهنگی و اجتماعی محله باشد، افزود: نقش امام جماعت در محله صرفاً به اقامه نماز در مسجد محدود نمی‌شود، بلکه امام جماعت باید به عنوان راهبر و محور حل مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در سطح محله نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به محتوای نمایشگاه «مسجد جامعه‌پرداز» تصریح کرد: در این نمایشگاه ابعاد شخصیتی و کارکردی «امام جامعه‌پرداز» و همچنین جایگاه مسجد به عنوان قلب تپنده محله، به صورت ساختاریافته و متناسب با نیازهای روز جامعه تبیین شده است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به ضرورت مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان، بر تقویت هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و شبکه امامت تأکید کرد و گفت: مساجد می‌توانند یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مقابله فرهنگی و اجتماعی باشند و حضور فعال راهیاران در این عرصه می‌تواند به پویایی هرچه بیشتر مساجد استان کمک کند.

مساجد باید به قلب تپنده تحولات اجتماعی محلات تبدیل شوند

وی برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی را زمینه‌ساز توانمندسازی شبکه تبلیغی استان دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مساجد برای تحقق اهداف جامعه‌پردازی اسلامی و تقویت شبکه امامت در مازندران را فراهم کند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام گلی‌کریمی، راهیار منطقه شمال کشور، به تشریح محتوای نمایشگاه «مسجد جامعه‌پرداز» پرداخت و ابعاد مختلف این الگو را برای مدیران و راهیاران حاضر در نشست تبیین کرد.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه مسجد و رسالت امامان جماعت، بر ضرورت بازتعریف نقش مساجد در مسیر تمدن‌سازی اسلامی تأکید کرد و گفت: مسجد در صدر اسلام پایگاه همه‌جانبه حیات اجتماعی مسلمانان بوده و امروز نیز باید در مسیر بازگشت به جایگاه اصیل خود حرکت کند.

راهیار منطقه شمال کشور در ادامه، محورهای محتوایی نمایشگاه را تشریح کرد و مباحثی همچون الگوی امامت در سیره ائمه اطهار (ع)، با بهره‌گیری از آموزه‌های کتاب «انسان ۲۵۰ ساله»، ویژگی‌های الگوی امامت، واکاوی نخستین روز امامت امت و مسئله غدیر، مفهوم امامت میانی، الگوی امام جامعه‌پرداز، مسجد به عنوان قلب تپنده محله، پلکان اخوت، امامت بر حلقه‌های میانی و کارکردهای مختلف مسجد جامعه‌پرداز را مورد بررسی قرار داد.

نشست تخصصی آموزش روایت نمایشگاه «مسجد جامعه‌پرداز» در دو نوبت صبح و عصر در شهر ساری برگزار شد و حاضران در پایان این برنامه، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره شیوه‌های نوین روایت‌گری و انتقال مفاهیم دینی به نسل جوان مطرح کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر آمادگی شبکه تبلیغی استان برای بهره‌گیری از الگوی «مسجد جامعه‌پرداز» و تقویت کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مساجد در سطح محلات مازندران تأکید کردند.

کد مطلب 6970015

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