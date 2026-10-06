دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم کودک در اصفهان در مسیر نهایی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، نشست محمدحسین اسماعیلی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با شورای سیاستگذاری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، شامگاه سه‌شنبه در خانه جشنواره برگزار شد و در این نشست بر تداوم همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری اصفهان و تثبیت فرایند برگزاری جشنواره در این شهر تأکید شد.



در این نشست، سیدمهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و امیرحسین ستوده‌فر، دبیر اجرایی سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ضمن تشریح بخشی از روند شکل‌گیری و اجرای این دوره، از نقش همکاری مجموعه‌های مختلف در فراهم شدن زیرساخت‌های برگزاری جشنواره و ضرورت استمرار این جریان فرهنگی در اصفهان سخن گفتند.



همراهی مدیریت شهری در شکل‌گیری ساختار اجرایی جشنواره مؤثر بود



سیدین‌نیا با اشاره به همراهی مجموعه مدیریت شهری اصفهان در برگزاری این دوره از جشنواره اظهار کرد: همراهی شهرداری اصفهان و مجموعه‌های مرتبط، در شکل‌گیری و آماده‌سازی بخش‌های مختلف جشنواره امسال نقش مهمی داشت.



وی با اشاره به بازدید از محل برگزاری و ظرفیت‌های فراهم‌شده برای میزبانی جشنواره افزود: بخش قابل توجهی از روند آماده‌سازی این مجموعه با همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف انجام شده است و باید از تلاش افرادی که برای فراهم شدن شرایط برگزاری جشنواره همکاری کردند، قدردانی کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره در چنین مقیاسی نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است و همراهی شکل‌گرفته میان دستگاه‌های فرهنگی و مدیریت شهری، زمینه مناسبی برای برگزاری این رویداد فراهم کرده است.



دبیرخانه دائمی جشنواره در اصفهان را پیگیری می‌کنیم



در ادامه نشست امیرحسین ستوده‌فر، دبیر اجرایی سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: همراهی تیم‌های اجرایی اصفهان و تهران موجب شد فرایند برگزاری جشنواره با هماهنگی و همدلی پیش برود و بخش‌های مختلف اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند.



وی با اشاره به حجم فعالیت‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی خانه جشنواره و اجرای رویداد افزود: بخشی از این فرایند با تلاش شبانه‌روزی همکاران و مجموعه‌های اجرایی شکل گرفت و بدون همکاری نیروهای مختلف، تحقق این سطح از برگزاری امکان‌پذیر نبود.



دبیر اجرایی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: بازتاب جشنواره در فضای مجازی نشان می‌دهد که امسال تصاویر و روایت‌های متعددی از این رویداد در حال تولید است و این ظرفیت می‌تواند با برنامه‌ریزی و استفاده حرفه‌ای‌تر از محتوای تولیدشده، به معرفی گسترده‌تر جشنواره و اصفهان کمک کند.



وی تأکید کرد: در طول برگزاری جشنواره، لحظه به لحظه ظرفیت‌های جدیدی برای تولید محتوا و روایت رسانه‌ای ایجاد می‌شود و باید از این ظرفیت برای تقویت جریان فرهنگی جشنواره استفاده کرد.



ستوده‌فر با اشاره به برنامه‌ریزی برای استمرار فعالیت جشنواره پس از پایان دوره سی و هشتم گفت: تفاهم‌نامه مربوط به دبیرخانه دائمی جشنواره در حال نهایی شدن با مجموعه شهرداری اصفهان است و تلاش می‌کنیم این فرایند در روزهای آینده به جمع‌بندی برسد.



وی افزود: هدف این است که بلافاصله پس از پایان این دوره، برنامه‌ریزی برای دوره بعدی آغاز شود تا جشنواره در اصفهان یک رویداد مقطعی نباشد و استمرار فعالیت‌های آن در طول سال دنبال شود.



دبیر اجرایی جشنواره خاطرنشان کرد: نتیجه این فرایند در دوره‌های آینده خود را نشان خواهد داد و ثمره همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید در مسیر تقویت جایگاه جشنواره در اصفهان نمایان شود.



ستوده‌فر همچنین از همکاری اعضای شورای سیاستگذاری، عوامل اجرایی و تیم‌های مستقر در تهران و اصفهان قدردانی کرد و گفت: در این دوره تلاش شد ارتباط میان مجموعه‌های مختلف در فضایی هماهنگ دنبال شود و همین همکاری و تفاهم، به پیشبرد امور اجرایی جشنواره کمک کرد.



وی تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که با هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی، مدیریت شهری و عوامل اجرایی می‌توان ظرفیت‌های جشنواره را فراتر از چند روز برگزاری آن دنبال کرد و برای استمرار این جریان فرهنگی در اصفهان برنامه‌ریزی داشت.